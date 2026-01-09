Mi Bienestar

Las bandas kinesiológicas: cuándo funcionan, cuándo no y por qué no son para todos

Se usan cada vez más, pero no siempre funcionan. Conozca cuándo conviene usar bandas kinesiológicas, cuándo evitarlas y qué errores pueden afectar la recuperación, según una fisioterapeuta.

Por Yucsiany Salazar
Las bandas kinesiológicas pueden acompañar el tratamiento, pero no reemplazan la fisioterapia ni el ejercicio terapéutico indicado para la recuperación.
Las bandas kinesiológicas pueden acompañar el tratamiento, pero no reemplazan la fisioterapia ni el ejercicio terapéutico indicado para la recuperación.







