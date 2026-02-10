Mi Bienestar

Fases del sueño: qué pasa en su cerebro mientras duerme y por qué despierta con cansancio a pesar de dormir

¿Duerme muchas horas y aún así amanece cansado? Conozca cuáles son las fases del sueño, cómo funciona su cerebro mientras duerme y qué hábitos afectan un descanso realmente reparador.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Dormir bien depende de un estilo de vida que favorezca el equilibrio físico y mental.
Durante la noche, el cerebro atraviesa varias fases de sueño que se repiten en ciclos y determinan qué tan reparador fue el descanso. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SueñoFases del sueñoSaludMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.