El País

SIP pide transparencia a Estados Unidos por revocatoria de visas a directivos de ‘La Nación’ en Costa Rica: ‘una medida sin precedentes’

La medida, considerada inusual, genera cuestionamientos sobre sus fundamentos y posibles efectos en el ejercicio del periodismo

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La Nación, fachada
Estados Unidos retiró la visa a miembros de Junta Directiva de ‘La Nación’. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VisasLa NaciónSIP
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.