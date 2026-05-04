SIP pide transparencia a Estados Unidos por revocatoria de visas a directivos de ‘La Nación’ en Costa Rica: ‘una medida sin precedentes’

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación tras la revocatoria de visas a miembros de la Junta Directiva de Grupo Nación, confirmada el sábado 2 de mayo, y solicitó a las autoridades estadounidenses mayor transparencia sobre la decisión.

En un pronunciamiento oficial, la SIP calificó la medida como “sin precedentes” y señaló que este tipo de decisiones, al involucrar a directivos de un medio de comunicación independiente, deben regirse por principios de rendición de cuentas.

“La inclusión de directivos de un grupo periodístico resulta particularmente sensible y amerita una explicación detallada”, recalcó.

“Resulta especialmente preocupante que medidas de este tipo afecten a una institución periodística como La Nación, que en sus casi 80 años de historia ha sido un pilar del periodismo independiente y un referente en la defensa de la libertad de expresión en la región”, agregó la SIP.

Para la organización, durante los últimos años se ha constatado un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica, durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

La SIP solicitó a las autoridades correspondientes brindar información clara y oportuna sobre las razones de la revocatoria, en resguardo de los principios democráticos y la libertad de prensa.

“El uso de herramientas administrativas sin explicaciones claras, en casos que involucran a medios de comunicación, genera inquietud y puede tener efectos inhibitorios sobre el ejercicio del periodismo”, dijo Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) afirmó que este tipo de decisiones impactan al ecosistema informativo.

“La transparencia es un principio esencial en democracias consolidadas. Es fundamental que se expliquen los criterios que sustentan decisiones que impactan a actores clave del ecosistema informativo”, señaló.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica informó que la política de su gobierno es no comentar sobre los casos individuales de visas.

Durante los últimos meses, el gobierno estadounidense retiró la visa a varios costarricenses en puestos políticos, quienes tienen un común denominador: han mantenido una oposición pública a decisiones del presidente Rodrigo Chaves, quien está a pocos días de ceder el poder a Laura Fernández, quien promete la continuidad.

Visas revocadas desde febrero de 2025

Entre los costarricenses a quienes se les ha quitado la visa, además de los directivos de La Nación, están:

La revocatoria de visas a directivos de La Nación ha generado cuestionamientos sobre sus motivos y eventuales implicaciones para el ejercicio del periodismo. La situación también provocó reacciones de los cinco jefes de fracción de la nueva Asamblea Legislativa y tres expresidentes de la República.

En un inicio, la información sobre el retiro de las visas trascendió a través de medios cercanos al Gobierno. Luego, la empresa confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que señaló que desconoce las razones de la decisión, ya que no recibió una explicación previa y aseguró que esta medida no incidirá en su línea editorial.

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años".

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad", se consignó en el comunicado oficial de la empresa.