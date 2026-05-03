Organizaciones defienden libertad de prensa y piden explicaciones por retiro de visas a directivos de ‘La Nación’

Colper y otras organizaciones denuncian ataques a la libertad de prensa en Costa Rica tras la cancelación de visas a directivos del periódico 'La Nación'.

En un comunicado conjunto, diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión respaldaron la libertad de prensa y solicitaron al gobierno de Rodrigo Chaves exigir explicaciones a Estados Unidos por el retiro de visas a varios miembros de la Junta Directiva de La Nación.

El pronunciamiento se enmarca en la conmemoración internacional, este 3 de mayo, del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y fue suscrito por el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), junto con el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica y el programa Punto y Aparte.

“Si esta decisión se basa en su posición crítica frente a este gobierno sería una señal preocupante más para nuestro sistema democrático. Las autoridades del Estado costarricense, como muestra de su compromiso con la democracia, la defensa de las libertades y su deber con la ciudadanía, deben solicitar una explicación al Gobierno de los Estados Unidos ”, se consignó en el comunicado.

De no hacerlo y, de confirmarse que el motivo responde a la línea editorial del periódico, las organizaciones advirtieron que “ese silencio constituiría una forma de complicidad inaceptable”.

Sin explicación previa

La Junta Directiva de La Nación confirmó, este sábado 2 de mayo, que la administración de Donald Trump le revocó la visa de turista a varios de sus miembros, sin ninguna explicación previa. Tal fue el caso de su presidente, Pedro Abreu Jiménez, y de la directora Carmen Montero Luthmer.

Mediante un comunicado oficial, los directivos del diario reconocieron que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de definir las condiciones de ingreso a su territorio, y señalaron que respetan su facultad de adoptar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas.

No obstante, indicaron que se trata de un hecho inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a integrantes de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente.

En esa línea, recalcaron que, bajo ninguna circunstancia, esta situación alterará el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado al periódico La Nación.

Ataques contra la libertad de prensa

En su comunicado, las organizaciones señalaron que el acceso a información veraz es un derecho esencial para la toma de decisiones y subrayaron que la prensa debe ejercer su labor de forma independiente, sin censura y en un entorno plural.

Asimismo, destacaron su papel en la fiscalización del poder, la denuncia de abusos y la promoción del debate público, al tiempo que recordaron que Costa Rica ha mantenido históricamente un compromiso con la libertad de expresión, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa línea, advirtieron que en los últimos años se han registrado descalificaciones hacia medios de comunicación, tensiones en el acceso a la información pública, discursos estigmatizantes contra periodistas y retos en la sostenibilidad e independencia de los medios estatales, como el sistema de radiodifusión pública.

“La libertad de prensa es un bien común. Es la base para el desarrollo de otros derechos humanos y para el fortalecimiento de la democracia ”, se detalló en el texto.

“El Día Mundial de la Libertad de Prensa nos recuerda que una sociedad sin prensa libre pierde mucho más que información: pierde voces, pierde capacidad de cuestionar al poder y pierde fortaleza democrática”, agregó.

Las organizaciones hicieron un llamado a la reflexión individual y a no guardar silencio ante el hostigamiento contra cualquier medio de comunicación crítico. Asimismo, instaron a fortalecer las alianzas para consolidar una voz más firme, defender el derecho a la libertad de prensa y exigir un ejercicio periodístico profesional, responsable, íntegro y valiente.