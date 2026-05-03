Política

Organizaciones defienden libertad de prensa y piden explicaciones por retiro de visas a directivos de ‘La Nación’

Colper, Iplex, Proledi y Punto y Aparte solicitan al gobierno pedir explicaciones a Estados Unidos: el ‘silencio constituiría una forma de complicidad inaceptable’

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Por Arianna Villalobos Solís
La Nación, fachada
Colper y otras organizaciones denuncian ataques a la libertad de prensa en Costa Rica tras la cancelación de visas a directivos del periódico 'La Nación'. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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