Expresidentes reaccionan al retiro de visa a miembros de la Junta Directiva de ‘La Nación’

Los expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla, Rafael Ángel Calderón Fournier y Luis Guillermo Solís se mostraron sorprendidos por el retiro de visa de turista de Estados Unidos, este sábado, a varios miembros de la Junta Directiva del diario La Nación.

“Sorprendido; no me imagino cuál sea la razón”, respondió escuetamente Rafael Ángel Calderón Fournier, cuando fue consultado al respecto.

Calderón Fournier dijo que es un hecho inédito en Costa Rica y lamentó el previo retiro de visado a otras figuras de la política nacional. El expresidente (1990-1994) dijo que conoce a algunos miembros de la Junta Directiva de este periódico, “que ha sido objetivo”, señaló.

Por su parte, la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014) dijo que, pese a haber tenido desacuerdos con la línea editorial de este periódico, nunca ha cuestionado su compromiso con los valores de la libertad y la democracia.

Tampoco el apoyo a temas que han sido fundamentales en la relación entre Costa Rica y Estados Unidos, como el libre comercio y la lucha contra el narcotráfico.

"Resulta sorprendente la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la visa a los miembros de su Junta Directiva, todas ellas personas honorables, sin ofrecer una explicación clara" — Laura Chinchilla, expresidenta de la República

“Resulta sorprendente la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la visa a los miembros de su Junta Directiva, todas ellas personas honorables, sin ofrecer una explicación clara”, apuntó Chinchilla.

La expresidenta dijo que esta medida “es especialmente preocupante para los costarricenses, ya que ocurre en un contexto en el que las autoridades salientes han atacado sistemáticamente la libertad de prensa”.

Para Chinchilla, estos ataques han tenido un grave impacto en este atributo de la democracia costarricense. “En sus ochenta años de existencia, La Nación se ha consolidado como uno de esos pilares de nuestro régimen de libertad de expresión, de ahí nuestra justificada preocupación”, puntualizó.

“Deploro esa decisión (retiro de visas) que manda una señal ominosa a todos los medios de comunicación independientes que se encuentran hoy intimidados e incluso perseguidos en muchos países del mundo, incluido el nuestro“. — Luis Guillermo Solís, expresidente de la República

Solís: “Señal ominosa a todos los medios independientes”

El expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) expresó que “es al menos sorprendente” que un país como Estados Unidos —cuyos pilares fundacionales son la libertad de prensa y de expresión— retire la visa a los miembros de la Junta Directiva de un medio de comunicación de larga trayectoria como es La Nación.

“Independientemente de los desacuerdos —algunos de ellos profundos y dolorosos— que he tenido con ese diario, deploro esa decisión que manda una señal ominosa a todos los medios de comunicación independientes que se encuentran hoy intimidados e incluso perseguidos en muchos países del mundo, incluido el nuestro”, analizó Solís.

Este sábado 2 de mayo, la Junta Directiva de La Nación confirmó que Estados Unidos le revocó la visa de turista a varios de sus miembros, sin ninguna explicación previa.

A Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva de La Nación, y a la directora Carmen Montero Luthmer se les revocó la visa.

En los últimos meses, el Gobierno estadounidense retiró la visa a varios costarricenses en puestos políticos, quienes tienen un común denominador: han mantenido una oposición pública a decisiones del presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles, quien está a pocos días de ceder el poder a Laura Fernández, quien promete la continuidad.