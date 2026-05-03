Política

Expresidentes reaccionan al retiro de visa a miembros de la Junta Directiva de ‘La Nación’

Laura Chinchilla y Rafael Ángel Calderón sorprendidos tras retiro de visas a directivos de ‘La Nación’

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Por Julián Navarrete Silva
Los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y Laura Chinchilla.
Los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y Laura Chinchilla. (Canva/La Nación)







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ExpresidentesRafael Ángel CalderónLaura ChinchillaRodrigo ChavesRetiro de visas a directivos de La Nación
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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