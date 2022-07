OMNi debe salarios a más de 200 trabajadores desde abril

OMNi, la compañía que apareció en Costa Rica en 2019 con una plataforma para el alquiler de bicicletas en la ciudad, servicio de taxi y un monedero electrónico, no paga salarios a más de 200 trabajadores desde la segunda quincena de abril.

La información fue confirmada por varios empleados afectados por los incumplimientos, quienes pidieron mantener sus nombres en secreto por temor a represalias. Además de sus testimonios, aportaron correos electrónicos y documentos internos que confirman los apuros financieros de la compañía.

Por ejemplo, en un correo enviado el 26 de mayo de 2022 por Moisés Chaves Ramírez, fundador de la compañía, a los empleados, admite problemas con flujos de dinero y promete “tomar medidas drásticas” para garantizar la operación. Sin embargo, en el mensaje no detalla a qué tipo de medidas se refiere o cómo las implementará.

“Mantengo mi posición con respecto a las disculpas, que de nada sirven si no vienen con voluntad para seguir intentándolo y con soluciones, y es por eso que quiero que sepan que decidí tomar medidas drásticas con el tema estructural financiero para el flujo y cumplimiento de los dineros que nos permitan operar. Estas medidas nos tendrán con 22 días de atrasos significativos.

“No puedo decirles qué días entrarán sus pagos, solo puedo decirles que en el transcurso de esos 22 días estarán recibiendo pagos y que después de esos 22 días se acabó esta pesadilla”, dijo Chaves Ramírez.

No obstante, hasta la fecha, la empresa sigue sin remunerar a sus trabajadores. Incluso, la primera semana de julio les entregó una carta en la que, sin ningún sustento legal, comunica una supuesta suspensión temporal de contratos laborales y les pide regresar a sus funciones hasta la primera semana de agosto.

Mientras se incumplen las promesas de pago, las personas afectadas hacen malabares para cumplir con sus obligaciones personales. Una de ellas relató que tuvo que echar mano de sus ahorros para mantenerse. Otros afirman que tuvieron que recurrir a pedir dinero a familiares o prestamistas para salir de apuros.

“Hay compañeros que tienen pensiones alimentarias, que tienen bebés recién nacidos, otras compañeras que están embarazadas y todas estas cosas les han llegado a afectar. En mi caso, yo tengo varios préstamos y las llamadas de cobro son incesantes”, narró una de las trabajadoras afectadas.

Las violaciones en el pago de sueldos a colaboradores se suman a los incumplimientos en la cancelación de liquidaciones a profesionales que fueron despedidos meses atrás. En octubre de 2021, un grupo de más de 70 exempleados denunció impagos de prestaciones laborales por montos de hasta ¢1,2 millones. Según los perjudicados, los representantes de OMNi no se han presentado a las audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo.

La Nación contactó por correo electrónico a Chaves Ramírez, pero al cierre de esta información no había contestado las preguntas enviadas.

Más promesas rotas Copiado!

El 17 de junio, en un nuevo correo electrónico, el fundador de OMNi volvió a pedir disculpas a sus colaboradores por el no pago de sueldos.

“Lamento informarles que fallé en mi entregable para el día de hoy, que era sacarnos de esta pesadilla de pagos. Me disculpo por avisar a estas alturas del día y de la semana, pero quise agotar hasta el último recurso (...) El día de hoy no quiero ni estoy listo para informar una fecha ni un proceso de cómo y cuándo vamos a resolver esto y, honestamente, no tengo el ánimo ni la cara para hacerlo hoy”, escribió Chaves Ramírez.

Las violaciones a las remuneraciones de los trabajadores ocurren meses después de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) rechazara la inscripción de OMNi para realizar actividades de intermediación financiera como transferencias de dinero y otras. La razón de Sugef para cerrar la puerta a OMNi fue que no lograron demostrar cuál es la fuente de los dineros con que operan.

De acuerdo con la entidad, esos datos son claves para cumplir su función de prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Sugef no ofreció más detalles por impedimentos legales.

Coopenae, empresa que respaldó a OMNi en sus primeros años de operación, también les dio la espalda en agosto de 2021. La Cooperativa asegura que, al abrir cuentas bancarias a nombre de OMNi, solicitó documentación para certificar el origen de los fondos, revisó los registros de accionistas y hasta los antecedentes penales de los socios como se lo exige la ley.

A pesar de ese proceso, José Eduardo Alvarado, gerente general de Coopenae, reconoció, en una entrevista realizada el jueves 19 de agosto anterior, que desconocía la detención de Moisés Chaves Ramírez, presidente y fundador de OMNi, en el aeropuerto de Liberia, Guanacaste, el 27 de abril de 2019, por el supuesto delito de libramiento de cheques sin fondos.

“No, no tenía conocimiento”, dijo Alvarado al preguntarle sobre ese hecho.

Al inspeccionar a OMNi, Coopenae tampoco se percató de que Chaves Ramírez enfrentó, entre 2013 y 2016, siete causas judiciales por el presunto delito de apropiación y retención indebida en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Según la página web de la Caja, APPTITUD ZF S. A, una de las subsidiarias de OMNi, mantiene pendientes con la Seguridad Social por ¢662 millones y SSM Conectividad y Movilidad Limitada, otra de las subsidiarias, debe más de ¢417 millones.

De acuerdo con el sistema de consulta de patronos morosos de la CCSS, ambas deudas están en cobro administrativo.