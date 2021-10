OMNi adeuda prestaciones a decenas de exempleados

Oscar Moisés Chaves Ramírez, fundador de Omni, dio una conferencia de prensa en julio pasado para explicar el cierre del servicio de taxi en su aplicación. Afirmó tener capacidad para grandes inversiones en el país.

Un grupo de 70 exempleados de OMNi denunció incumplimientos de esa compañía en el pago de liquidaciones desde hace varios meses. Los extrabajadores aseguran que la mayoría fue despedida entre mayo y setiembre del presente año con responsabilidad patronal, pero a la fecha siguen sin recibir las prestaciones.

La firma que desarrolló una aplicación para dar servicios como el alquiler de bicicletas en la ciudad o un monedero electrónico, adeuda a cada extrabajador hasta ¢1,2 millones. Según los afectados, los representantes de OMNi no se han presentado a las audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo.

En una nota recibida el 27 de octubre, la compañía pareciera justificar sus atrasos por “imprevistos” que han enfrentado.

“Debemos aclarar que la empresa ha enfrentado imprevistos dados a raíz del retiro voluntario de múltiples colaboradores, lo que ha implicado sin lugar a dudas que se deba enfrentar un doble esfuerzo y costo operativo de contrataciones de nuevo talento humano para poder suplir con ello la vacante inesperada de tantos puestos laborales”.

En ese mismo documento, en poder de La Nación, la compañía aseguró que pagará las liquidaciones “en un plazo próximo y razonable”. Sin embargo, las personas afectadas afirman que escriben a los correos designados para coordinar los pagos y no siempre se recibe respuesta.

La situación ocurre aunque en julio, luego de que se anunció el cierre de su servicio de taxi, la empresa afirmó tener capacidad para invertir en el país hasta $2.000 millones.

Siboney Madrigal, quien laboró para OMNI entre febrero y setiembre del presente año, relató que cuando le entregaron la carta de despido le dijeron que recibiría el primer pago de su liquidación en octubre, lo cual no ocurrió.

Paola Carballo es otra de las personas afectadas. Trabajó para esa firma entre agosto de 2020 y setiembre de 2021, en un cargo de servicio al cliente. Debido a atrasos en los pagos quincenales decidió renunciar, al momento de salir le ofrecieron pagarle la liquidación en un único desembolso el 22 de octubre anterior.

“No me la pagaron, he estado enviando correos, pero no me han dado respuesta. Hasta ayer en la noche (miércoles 27 de octubre) recibí un correo de que me van a empezar a pagar en marzo del próximo año y me lo van a hacer en tres pagos (...) Yo soy casada y tengo un hijo, por mi situación yo no podía estar en una empresa que no me da estabilidad”, declaró la mujer.

No obstante, Alejandro Trejos, abogado especialista en Derecho Laboral del bufete BDS Asesores, manifestó que los acuerdos para el pago de liquidaciones en partes deben ser aprobados por el trabajador y el patrono, no pueden tomarse de manera unilateral.

“Lo que nosotros recomendamos es que ese tipo de acuerdos sean firmados en un centro de conciliaciones del Ministerio de Trabajo o en un centro privado de conciliación, porque la ley le otorga a esos acuerdos lo que nosotros llamamos el valor de cosa juzgada, es decir, tiene el mismo valor de una sentencia.Si la empresa incumple el acuerdo de pago, pues los trabajadores ya no tienen que ir a poner una demanda para el cobro de sus derechos, solo deben presentar una ejecución de sentencia”, explicó Trejos.

Con insultos

La Nación contactó a Óscar Moisés Chaves Ramírez, fundador y representante de OMNI, pero rechazó dar explicaciones y cortó la llamada con insultos.

“Diay mae ¿usted qué cree que pasa cuando un medio de comunicación como el suyo hace publicaciones como las que han hecho, hay salidas de personal desmedidas y eso es lo que pasa (...) Usted fue el que empezó esto, payaso, no me llamen a chingar y a decirme idioteces”, dijo Chaves al ser consultado por este diario.

La molestia de Moisés Chaves Ramírez, con este medio se relaciona con publicaciones anteriores en las que se reveló, por ejemplo, que el empresario había sido detenido en abril de 2019 en el aeropuerto de Liberia, Guanacaste por el supuesto delito de libramiento de cheques sin fondos. Así lo confirmaron las autoridades de la Policía de Migración,

Además que entre 2013 y 2016 enfrentó siete causas judiciales por el presunto delito de apropiación y retención indebida en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social. De acuerdo con consultas a la oficina de prensa del Poder Judicial, los expedientes contra el fundador de OMNi fueron desestimados, pero las autoridades no detallaron los motivos.

También se dio a conocer que en julio, Coopenae canceló relaciones con OMNI debido a que la empresa no logró completar el registro ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Por esa razón, canceló las cuentas bancarias de OMNI en la cooperativa y suspendió de manera permanente la colaboración para el servicio de monedero electrónico.

La Sugef, por su parte, dijo a La Nación, que rechazó la inscripción porque la firma no demostró la fuente de sus fondos.

No se presentan

Extrabajadores de OMNI que acudieron al Ministerio de Trabajo para buscar una conciliación y recibir su dinero se quedaron plantados, pues la firma no llegó a las citas pactadas por las autoridades.

“Saqué la cita de conciliación en el Ministerio de Trabajo, yo me presenté, pero ellos no llegaron; no llegó absolutamente nadie, eso fue agosto. Esperé una hora, pero el señor del Ministerio de Trabajo me dijo que ellos no iban a llegar, llamó al representante legal, pero no aparecieron, no apareció nadie”, relató Angie Cubillo, quien laboró para OMNI cerca de 10 meses.

Ante esa situación, la mujer decidió presentarse al Juzgado de Trabajo para exigir el pago de su liquidación.

“Hago todas las averiguaciones y lo que me dicen es: ‘Tienen demasiadas demandas’, eso va a durar tres años, la empresa tiene demasiadas sociedades, pero no hay bienes a nombre de ellos y no sabemos quiénes los representan”, agregó Cubillo.

En la actualidad, luego de meses de discusiones, a Cubillo solo le han cancelado el 50% de su liquidación. El saldo se lo pagarían el próximo 28 de diciembre.

“Uno se queda sorprendido de que retengan las liquidaciones porque en una reunión gerencial, él (Chaves) se dejó decir que estaban pensando comprar un banco en el país. Entonces, es ahí donde uno dice: ‘Ellos dicen que tienen dinero, pero para pagar liquidaciones no tienen’”, comentó Vladimir Barrios, otro excolabor de OMNI perjudicado.

José Salazar, otro exempleado afectado, reclamó el incumplimiento en las fechas de pago de sus prestaciones. Además, denunció que, el año pasado, la empresa canceló los aguinaldos fuera del plazo establecido por la legislación vigente. También señaló que la compañía mantiene deudas con proveedores.

Jason Álvarez, quien trabajó para OMNI entre febrero y setiembre del presente año, no ha recibido ningún pago de su liquidación. Según el joven, varios de sus excompañeros están en la misma situación.

Otros excolaboradores que prefirieron no identificarse por temor a represalias aseguraron haber sufrido retrasos en sus pagos quincenales, incumplimientos en el pago de la Caja Costarricense de Seguro Social que derivaban en problemas de atención en los servicios de salud y agresiones verbales por parte de los gerentes de OMNI.