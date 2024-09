Sindicalista en Junta Directiva de CCSS: ‘Un juez no autorizaría una diligencia así sin indicios de actividad delictiva’

La representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, aseguró este lunes confiar en que las autoridades judiciales defenderán a la entidad, en la investigación por la adjudicación a cooperativas la administración de Ebáis, pese a posibles sobreprecios.

Rodríguez se manifestó así al ser consultada por La Nación en relación con los allanamientos y las detenciones de sus compañeros de Junta y de la jerarca de la Caja, Marta Esquivel.

“Esta siempre fue mi lucha y por eso siempre me opuse a esas contrataciones. Un juez no autorizaría una diligencia así sin indicios de actividad delictiva. Siempre me opuse, porque una institución de seguridad social como la Caja tiene que actuar con absoluta transparencia y apego a las reglas”, declaró Rodríguez.

La adjudicación a las cooperativas para la administración de 10 áreas de salud, con 138 Ebáis, se otorgó en julio pasado en una sesión extraordinaria realizada un sábado y con solo seis directivos, tres del sector estatal y tres del sector patronal. Se dio pese a dudas por presuntos sobreprecios.

La representante sindical añadió que las autoridades judiciales están desempeñando un papel crucial en la defensa de la institucionalidad con las diligencias de este día.

Según la directiva, la acción es un recordatorio a promover la transparencia, la objetividad y la probidad en la función pública.

Rodríguez González recalcó que ahora es imperativo que la Caja demuestre un respeto absoluto hacia las autoridades judiciales y colabore de manera plena y diligente con la Fiscalía en todas las investigaciones y procedimientos.

“Solo así se garantizará que los intereses de la población y de la institución prevalezcan, fortaleciendo la confianza pública y asegurando el correcto funcionamiento de nuestros servicios de salud”, manifestó.

Rodríguez ha denunciado presiones y ataques del gobierno. La semana anterior afirmó que ha recibido amenazas y teme por su vida y la de su familia.

Diligencias judiciales por adjudicación a cooperativas

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó este lunes la casa de Marta Esquivel Rodríguez, aunque la jerarca fue detenida en Pérez Zeledón, cuando se presentó voluntariamente a la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

También se realizaron diligencias contra otros ocho altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de apellidos Rojas, Gutiérrez, Gómez, Camareno, Araya, Porras y Quirós.

En un video, el asesor jurídico del máximo órgano de la Caja, David Valverde, aseguró que la institución se puso a disposición de la Fiscalía.