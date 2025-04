Figura de Teletica perdió la paciencia con personas que han jugado con su dinero y les da serio ultimátum

María Teresa Rodríguez, presentadora de los programas de Teletica, 7 Estrellas y Calle 7, generó intriga hace unos días, cuando publicó una historia de Instagram muy diferente a las que suele subir. “Con mi dinero y el de mi madre no se juega. O me dan una respuesta, o los quemo”, decía parte del texto, que no hacía alusión directa a nadie.

Rodríguez conversó con La Nación y brindó más detalles sobre qué la motivó a realizar esa publicación. De acuerdo con la conductora televisiva, su actuar está motivado por dos situaciones diferentes.

María Teresa Rodríguez no puede creer lo que le hicieron

La primera de estas, explica, se dio con una tienda virtual, en la que su mamá compró varios productos. La señora hizo el pago completo del pedido desde febrero de este año y, en el tiempo transcurrido hasta la fecha, no han entregado lo adquirido, dando varias excusas.

“Quedaron de entregármelo este martes (8 de abril), entonces estoy esperando. Vamos a ver si me van a salir con que tuvieron una vez más alguna situación con el pedido. Como se lo dije a él, ya este cuentito no me lo creo. Si no me resuelven, pues lastimosamente voy a tener que dar el nombre de la empresa, porque creo que no somos los primeros a los que les ha pasado”, comentó la Miss Costa Rica 2008.

“Por otro lado, yo sé lo que cuesta tener un emprendimiento y sé lo que cuesta todo, entonces no quisiera tampoco pasearme en el negocio de nadie, pero es que se metieron con mi madre”, puntualizó.

María Teresa Rodríguez, figura de Teletica, dejó su faceta amable para lanzar un ultimátum a quienes le deben dinero. (Instagram)

Además, Rodríguez contó que la otra situación que la tiene indignada, ocurrió con una persona extranjera con la que sostenía una amistad desde hace muchos años. Según reveló, ella invirtió dinero para un proyecto que realizarían juntos y esta persona dejó de responderle.

“Hace años me está diciendo: “Mira, trabajemos en conjunto”. Este año decido hacerlo y me sale con semejante cosa. Yo siento que, lastimosamente, ya el dinero lo perdí. Pero como se lo puse en un mensaje, el karma siempre llega. De lo que me robó a mí, porque esto es un robo, se le va a multiplicar. Cuando uno hace las cosas desde la maldad, la vida lo sabe, Diosito lo sabe y se lo cobra”, relató.

María Teresa Rodríguez aseguró que la amistad con esta persona ya se rompió, pero que más allá del factor económico, desea obtener una respuesta y que dé la cara por el error que cometió. Eso sí, dice que todavía guarda algo de esperanza de que esta persona asuma su error, y por esto aún no quiere dar detalles sobre qué tipo de proyecto iban a desarrollar o de quién se trata.

“Si ya para aquí al viernes no tengo respuesta, pues no sé, tomaré otras cartas en el asunto. Lastimosamente, no puedo llevarlo a la parte legal, porque no vive en el país. Más bien estoy asesorándome con gente del país de él a ver qué puedo hacer. Yo estoy tomando las cosas muy en serio, a mí no me bailan”, sentenció la presentadora de 7 Estrellas.