Plan de CCSS para vender medicinas suscita más cautela que rechazo en Junta Directiva

La representante laboral en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, dejó clara su oposición a la propuesta llamada modelo de gestión estratégica y suplido de medicamentos con la cual la entidad planea escalar en la venta de medicinas institucionales.

Desde el 30 de mayo, cuando el gerente de Logística, Esteban Vega de la O, expuso por primera vez el plan, la sindicalista fue enfática en que esta promesa de campaña no es tarea de la Caja ni entrar a regular los precios de las medicinas.

Rodríguez también externó dudas sobre cómo se trasladarían los eventuales beneficios de la reducción de precios al consumidor final sin que proveedores privados lucren.

Actualmente, Martha Rodríguez es la única sobreviviente del bloque laboral en la Junta Directiva de la CCSS. José Luis Loría Chaves, representante del cooperativismo, renunció la semana pasada, y Maritza Jiménez Aguilar, del movimiento solidarista, fue destituida por el gobierno este lunes.

La propuesta de modelo de gestión estratégica y suplido de medicamentos fue aprobada por seis de ocho miembros de Junta Directiva presentes en la sesión ordinaria del 18 de junio. Los dos votos en contra fueron los de Martha Rodríguez y Maritza Jiménez Aguilar.

El máximo órgano de decisión de la Caja está integrado por nueve representantes: tres del bloque estatal, tres del laboral y tres del patronal.

Venta de medicinas de CCSS

La llamada gestión estratégica para suplir medicamentos a servicios privados de salud pretende buscar recursos frescos para la institución. Al mismo tiempo, se indica, pretende facilitar el acceso de las personas a precios más bajos. Eso es lo que ha explicado el gerente de Logística, quien fue instruido por la Presidencia Ejecutiva de la Caja para elaborar el plan.

El tema ha sido discutido en dos sesiones ordinarias de Junta Directiva: la del 30 de mayo y la del 18 de junio.

Desde el inicio, la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, ha insistido en que Costa Rica es uno de los países donde el costo de las medicinas es muy alto: “Ni siquiera Europa tiene el costo de los medicamentos que tiene Costa Rica. El abuso que se da con los precios de medicamentos en este país es muy grande. Al final, las más afectadas son las poblaciones más vulnerables”.

Al razonar el voto positivo del bloque patronal, Jorge Luis Araya Chaves recalcó que, para ellos, el proyecto no presenta contradicciones. El grupo, integrado también por Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana, apoyó la propuesta con la condición de que se pueda afinar la iniciativa.

“El proyecto no presenta una contradicción abierta con dicho fin (un sistema de salud universal) pero sí genera algunas dudas de razonabilidad y proporcionalidad.

“Por eso, la información que se generará tanto en la Dirección Jurídica y a través de la Gerencia Administrativa, es fundamental, lo mismo que el resto de la información que generarán las gerencias a más tardar el 9 de julio”, manifestó el representante patronal.

Los empresarios consideran importante analizar la propuesta desde el punto de vista del derecho de la competencia para identificar eventuales efectos anticompetitivos.

Lo anterior con el fin de adoptar formas de mitigar riesgos, los efectos no deseados, nivelar el entorno competitivo, fomentar la libre concurrencia y competencia, y velar porque la Caja siga manteniendo lo que consideran como un “rol disciplinante del mercado”.

Según Araya, se debe revisar si desde la perspectiva financiera, operativa y legal existen riesgos asociados, como el de desvío de recursos.

Bloque patronal en CCSS explica posición sobre plan de vender medicinas

“Por ejemplo, el artículo 73 de la Constitución dice que no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación los fondos y reservas de los seguros sociales. La posibilidad de comprar, almacenar, distribuir podría generar que la CCSS transgreda la Constitución”, advirtió el empresario.

Araya insistió en la importancia de contar con la información adicional solicitada a las gerencias para tener claridad sobre lo que la ley le permite a la institución.

Su compañero de bloque, Johnny Gómez, quien es experto en comercio internacional, consultó si hay que preguntar al Ministerio de Comercio Exterior.

¿Podría la Caja adoptar condiciones monopolísticas?, preguntó Gómez, para quien la consulta aclararía si hay restricciones que le impidan a la Caja el ejercicio comercial que pretende.

Bloque laboral detecta problemas en propuesta

El 18 de junio, Martha Rodríguez leyó una moción del bloque laboral en donde enumera varios problemas que observan en la propuesta presentada por la Gerencia de Logística.

La lista es amplia, pero los problemas más importantes citados por Rodríguez son:

Cambio hacia un modelo de salud privatizado.

No garantiza que los precios en el mercado van a disminuir.

Pone en riesgo el suministro de los medicamentos.

Contraviene el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Constituye un ilegítimo e inconstitucional desvío de los recursos institucionales.

Tiene implicaciones en la sostenibilidad financiera.

“No hemos conocido en ningún momento los fundamentos técnicos. Lo que se nos ha presentado es algo muy general. Hacen falta tanto los estudios financieros y actuariales, como un análisis de legalidad de la propuesta”, afirmó la sindicalista.

Bloque laboral en CCSS explica su oposición a plan de vender medicinas a farmacias y hospitales privados

En respuesta, Marta Esquivel le recordó a Rodríguez que la Ley Constitutiva de la Caja permite la venta, compra, importación y exportación.

“Este proceso lleva un año de trabajo. No es una ocurrencia o un invento de la Presidencia Ejecutiva. Es un trabajo que desde la Junta Directiva en el 2023 contó con el apoyo de quienes estaban en ese momento. No es una ocurrencia. No va a afectar la sostenibilidad. Cuando ustedes aprobaron un aumento en el 2022, se indicó que debían buscar alternativas de ingresos frescos, y nunca se hizo”, dijo Esquivel.