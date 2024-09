Junta de CCSS sesionará completa por primera vez en más de dos meses

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sesionará este martes 3 de setiembre con sus nueve miembros, luego de más de dos meses de estar incompleta y de reunirse únicamente para decidir sobre asuntos urgentes bajo la figura de funcionario de hecho.

En la página principal de la CCSS, aparecen los nombres y las fotografías de los miembros que faltaban por nombrar y juramentar. El máximo órgano de decisión de la Caja lo integran nueve miembros: tres representan al Estado, tres a los patronos y otros tres al bloque laboral.

La Junta Directiva de la CCSS acumula 27 cambios en menos de tres años entre renuncias y destituciones. Los últimos cuatro movimientos fueron este año:

Adrián Torrealba Navas. Representante empresarial. Renunció el 18 de enero.

Representante empresarial. Renunció el 18 de enero. José Luis Loría Chaves. Representante del cooperativismo en el bloque laboral. Su renuncia trascendió el 23 de junio.

Representante del cooperativismo en el bloque laboral. Su renuncia trascendió el 23 de junio. Maritza Jiménez Aguilar . Representante del Movimiento Solidarista. Fue destituida por el Consejo de Gobierno el 24 de junio.

. Representante del Movimiento Solidarista. Fue destituida por el Consejo de Gobierno el 24 de junio. Jorge Luis Araya Chaves. Representante del bloque empresarial. Presentó su renuncia el 3 de julio y la hizo efectiva el 10 de julio.

Además, el jueves pasado, la representante sindical en el bloque de los trabajadores, Martha Rodríguez González, denunció lo que para ella es un nuevo intento del gobierno por removerla del puesto.

“Soy la última representante de la anterior Junta Directiva en la CCSS. (...) Me acaban de notificar otro nuevo procedimiento con la finalidad de que renuncie al puesto. A mí me nombraron los trabajadores y yo no voy a renunciar por el hecho de que a ellos les incomodan mis posiciones a favor del pueblo costarricense y de la Caja”, dijo Rodríguez en un mensaje difundido el 29 de agosto por la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).

La inestabilidad en el máximo órgano de decisión de la CCSS ha sido calificada por sindicatos y Defensoría de los Habitantes como parte del problema de gobernanza que la afecta. La Caja es la institución descentralizada con el mayor presupuesto del país, alrededor de ¢5,7 billones.

Los cambios también han alcanzado las siete gerencias y a unidades clave como Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), intervenido en mayo del 2023, y la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), que en mayo nombró a su sétima coordinadora en 20 meses.

Para poder sesionar, discutir y decidir temas urgentes para los servicios de salud, la Junta Directiva de la CCSS ha sesionado bajo la figura de funcionario de hecho desde la última semana de junio.

Por ahora, estos son los representantes titulares:

Representantes del Estado en CCSS

De izq. a der.: Marta Esquivel, Isabel Camareno y Jorge Porras.

Representantes de patronos en CCSS

De izq. a der.: Zeirith Rojas, Juan Manuel Delgado y Johnny Gómez.

Representantes laborales en CCSS