“Por ejemplo, si tengo 30 años, y sé que soy joven, hago deporte, que nunca he fumado y tengo un buen pulmón, pero trabajo en un lugar cerrado donde me puedo exponer a una mayor cantidad de personas portadoras del virus, con o sin síntomas, entonces, ¿cómo autogestiono mi riesgo? Siendo consciente de que eso me puede pasar y usando correctamente mi mascarilla. Obviamente, si soy el caso contrario: tengo 30 años, soy obeso mórbido, toda mi vida he fumado, hago cero ejercicio y estoy en esas mismas circunstancias, tengo que empezar por controlar mi peso, dejar de fumar, controlar si soy hipertenso o diabético y extremar las medidas de precaución. Si me dan oportunidad de quedarme haciendo teletrabajo o tengo la oportunidad de que me pasen a laborar en un lugar que implique menos riesgo ambiental, eso es básicamente el concepto de autogestión de riesgo”.