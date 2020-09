“El hecho de que se haga una apertura no quiere decir que los casos estén bajando, más bien están subiendo. Llegará el momento en que la mayoría nos hayamos infectado, pero en ese transcurso no podemos voltear los ojos y pensar que no va ha haber gente fallecida. El sistema de salud todavía corre el riesgo de claudicar y nos puede pasar lo que vimos que le pasó al resto del mundo”, advirtió la especialista.