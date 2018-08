“Esto es como renunciar a la solución de largo plazo por una victoria de muy corto plazo, que no soluciona el problema de manera integral para toda la sociedad. Y para esta gente es decirle: ‘tiene una canasta (básica) en cero, pero como no va a tener empleo, tampoco puede ir a adquirir los productos aunque el impuesto sea cero’, o bien: ‘mire, tiene una canasta en cero, pero resulta que los programas de becas, los programas con que el Estado está coadyuvando, no los va a tener’. Esa es la fotografía que yo veo”, añadió Aguilar.