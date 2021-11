José María Figueres afirma que volverá a negociar acuerdo con el FMI

José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), declaró este martes que negociaría con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el acuerdo de ajuste fiscal alcanzado por el gobierno de Carlos Alvarado, si gana las elecciones.

De antemano, el liberacionista afirmó que no apoya “más impuestos” y confirmó que ha sostenido reuniones con personeros del FMI. Este programa fue necesario para equilibrar las finanzas públicas luego de que la deuda pública se disparó a un 67,5% del producto interno bruto (PIB) en el 2020.

En el acuerdo con el FMI, a cambio de un crédito de $1.778 millones, Costa Rica se comprometió a aprobar reformas estructurales tanto en gastos como en ingresos. Además del plan de empleo público, el programa incluye ajustes en impuestos como la introducción del esquema de renta global, eliminación de exoneraciones y una reforma al tributo a casas de lujo.

En el Congreso, la fracción de Figueres rechazó el plan de exoneraciones porque eliminaba el beneficio fiscal del salario escolar de los funcionarios públicos, pero sí puso sus votos para el avance del plan de casas de lujo, el cual duplicaría el impuesto a la mayoría de sus contribuyentes.

“Hemos tenido, a solicitud nuestra, varias reuniones con el FMI porque, por supuesto, como gobierno que vamos a ser, pero más allá como costarricenses, nos preocupa cuidar los balances macroeconómicos. En ese sentido, es que hemos estado apoyando este programa con el Fondo, en donde estoy seguro que las cosas podrán ir a mejor en la medida en que el país entienda la necesidad de un acuerdo como este y, en el caso de ser gobierno, lleguemos nosotros a negociar con el Fondo, pero no vamos a estar en este momento, en que la economía está deprimida, poniéndole más impuestos a las personas en este país; ese no es el camino.

“Esas conversaciones han sido para decirle al FMI que, como gobierno que vamos a ser, estamos completamente a favor, como siempre lo hemos estado, de los grandes balances macroeconómicos de este país, que apoyaremos todo lo que nos parezca que va en esa dirección sin maltratar a las y los costarricenses”, agregó.

Luego de que rechazó reformas que generen nuevos ingresos al fisco, se le consultó a Figueres cuál es su compromiso, entonces, con el gasto público. El candidato no precisó proyectos, sino que respondió: “Ahorrar todo lo que se pueda”. Añadió que esperan una mejoría por un crecimiento económico cercano al 6% anual, según dijo en la conferencia de prensa de este martes.

Figueres descartó reducir la planilla del Estado, en un eventual gobierno suyo.

El verdiblanco también dejó en el aire la posición del PLN cuando se le preguntó la prensa le señaló que Liberación apoyó el plan de casas de lujo y que este podría golpear a familias de clase media.

El candidato respondió: “La única manera de modificar ese texto es sacarlo de comisión para que, en plenario, se pueda modificar de manera que no grave casas de clase media, que vuelva a ser impuesto a las casas de lujo, como fue originalmente configurado; en la medida que sea posible, lo apoyaremos. Si eso no es posible y el gobierno insiste en el texto que tiene, no lo apoyaremos”.

Regla fiscal

José María Figueres también se refirió a las implicaciones y a su compromiso con la regla fiscal, un mecanismo de control del gasto público que pone un tope al crecimiento del gasto corriente de la administración pública. Entre más endeudado esté el Gobierno y la economía no tenga un empuje importante, más estricto es este tope.

Aunque el candidato reconoció que muchas instituciones buscan evadir la regla fiscal “por razones importantes”, enfatizó que debilitar el mecanismo debilitaría también el marco macroeconómico del país.

“Yo pienso que la regla fiscal está ahí por razones necesarias que todos conocemos; por supuesto que hay muchas instituciones que tienen también sus razones para querer salirse de la regla fiscal, pero en la medida que se debilita, se debilita el marco macroeconómico que queremos en nuestro país. A nosotros nos parece que la mejor forma de salir de la regla fiscal todo el país es poniendo a la economía a crecer para que la deuda sea de un porcentaje más bajo de la producción nacional”, dijo el exmandatario.