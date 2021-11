José María Figueres justifica rechazo del PLN a proyecto sobre salario escolar

El candidato presidencial del PLN, José María Figueres, justificó la decisión del Partido Liberación Nacional (PLN) de enterrar el proyecto de ley que eliminaría la exoneración del impuesto de renta que tienen los funcionarios públicos en el salario escolar. El político culpó al gobierno de Carlos Alvarado.

El martes pasado, el PLN se unió al frenteamplista José María Villalta y a la independiente Paola Vega para rechazar el plan, el cual forma parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la Comisión de Asuntos Jurídicos. El plan consistía en cobrar tributo a los sueldos superiores a ¢842.000, como ocurre con todos los salarios del país.

Al consultársele si él apoyó esa postura entre los legisladores liberacionistas, Figueres respondió: “El proyecto se sepultó porque no contó con el apoyo de la mayoría de los diputados y porque el Gobierno ha sido laxo en ponerle atención a la agenda que el Gobierno negoció con el FMI”.

Figueres sostuvo que, si el país incumple los acuerdos de ajuste fiscal con el FMI, es por culpa del Poder Ejecutivo: “Este país está en una emergencia, no se están cumpliendo los compromisos que adquirió el Gobierno con el Fondo y es culpa del Gobierno y responsabilidad del PAC (Partido Acción Ciudadana) no solamente la angustiosa situación económica en que vivimos, sino que también el que no hayan tenido la pericia política para poder avanzar en una agenda en la que ellos se comprometieron sin consultarlo con otros partidos políticos”.

Apenas se supo el resultado de la votación del martes, el Gobierno anunció un nuevo proyecto para gravar los salarios escolares superiores a ¢1 millón.

Al respecto, el candidato del PLN dijo: “No conozco la nueva propuesta del gobierno, hay que estudiarla, pero en principio yo no estoy de acuerdo con más impuestos a los salarios de los costarricenses.

“Suficientemente fuerte es la crisis económica, que yo he llamado una emergencia no declarada. Quiero ver la propuesta del Gobierno primero, pero en principio estoy en contra de cualquier impuesto nuevo a los salarios de lo costarricenses. Quiero ver la propuesta del gobierno y voy a estar siempre en contra de más impuestos a salarios”.

Salario escolar nació en época de Figueres

El salario escolar es parte del sueldo ordinario de los funcionarios, según ha sentenciado la Sala IV. No es un ahorro ni un bono. Existe porque, durante el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), el Poder Ejecutivo no pudo pagar un aumento salarial y decidió compensarlo como un salario más en el mes de enero.

Posteriormente, en el 2008, la Asamblea Legislativa introdujo la exoneración en la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Los funcionarios públicos reciben 14 salarios al año: uno por cada mes, el aguinaldo y el salario escolar. El resto de trabajadores recibe 13 remuneraciones: una por cada mes y el aguinaldo.

Sin embargo, los empleados estatales tienen dos exoneraciones del impuesto de renta, una sobre el décimo tercer salario y otra sobre el salario escolar, mientras los privados solo están exentos en el aguinaldo.