Mary Munive, vicepresidenta de Costa Rica, se refiere a la revocación de visas de miembros de la junta directiva de La Nación S.A.

La primera vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, atiende consultas de la prensa en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, tras recibir a las delegaciones que participarán en el traspaso de poderes este 8 de mayo.

La primera vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive Angermüller se refirió este jueves a la revocación de visas de turista a varios integrantes de la Junta Directiva de La Nación S.A., sin ninguna explicación previa.

La vicepresidenta llegó a la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para recibir a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quien representa a su país en la ceremonia de traspaso de poderes de este viernes. Al concluir ese acto protocolario, la funcionaria atendió consultas de la prensa.

La revocación de visas se dio a conocer el pasado sábado 2 de mayo, a través de otros medios de comunicación de Costa Rica. El gobierno de Estados Unidos no ha ofrecido una explicación pública sobre los motivos de la medida.

La Nación preguntó a Munive si el gobierno considera o descarta plantear la consulta por la vía diplomática a Estados Unidos para conocer las razones de la revocatoria.

Munive afirmó que solo las autoridades de ese país pueden detallar los motivos de la cancelación de las visas.

“Lo que la Embajada, el gobierno de Estados Unidos, en su autonomía tome decisiones es, obviamente, uno tiene que darle el respeto y, sobre todo, la libertad de generar ese tipo de acciones. Nosotros somos la República independiente de Costa Rica, ¿verdad? No estamos, de alguna forma, pudiendo gestionar ni interpretando la soberanía o la toma de decisiones o la autonomía que tiene la República de los Estados Unidos. Y ahí es donde nosotros no podemos generar ese tipo de cuestionamientos".

Sin explicación alguna

El 2 de mayo, la Junta Directiva de La Nación informó que Estados Unidos revocó las visas de turista a varios de sus miembros, sin que hasta ahora se hayan comunicado oficialmente las razones de la medida.

La empresa dijo en ese comunicado que reconoce la potestad de Estados Unidos para fijar las condiciones de ingreso a su territorio, aunque destacó que considera inédito, en la historia reciente del país, el retiro de visas a directivos de un periódico generalista e independiente.

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a ‘La Nación’ durante 79 años”, consignó la empresa en el comunicado.

En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos retiró la visa a varios costarricenses en puestos políticos, quienes tienen un común denominador: han mantenido una oposición pública a decisiones del presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles, quien está a solo días de ceder el poder a Laura Fernández, quien promete la continuidad.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación tras la revocatoria de visas a miembros de la Junta Directiva de Grupo Nación, confirmada el sábado 2 de mayo, y solicitó a las autoridades estadounidenses mayor transparencia sobre la decisión.

En un pronunciamiento oficial, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la medida como “sin precedentes” y señaló que este tipo de decisiones, al involucrar a directivos de un medio de comunicación independiente, deben regirse por principios de rendición de cuentas.

En un comunicado conjunto, diversas organizaciones nacionales defensoras de la libertad de expresión como Colper, Iplex, Proledi y Punto y Aparte, solicitaron al gobierno pedir explicaciones a Estados Unidos: el ‘silencio constituiría una forma de complicidad inaceptable’.

A nivel internacional, la noticia ha tenido eco en diarios globales que forman parte del Grupo de Diarios América (GDA), agencias internacionales de noticias, medios de comunicación de Estados Unidos como The New York Times y Washington Post, así como europeos como El País, de España y The Guardian, entre otros.

Demócratas se pronuncian sobre retiro de visas

El Comité del Partido Demócrata de los Estados Unidos para Asuntos Exteriores se pronunció la mañana de este jueves sobre el retiro de visas.

El Comité del Partido Demócrata para Asuntos Exteriores emplazó este jueves al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por retiro de visas.

Al respecto, el organismo político publicó: “Esta acción contra La Nación por parte del Departamento de Estado de (Marco) Rubio es el último ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados,no los del pueblo estadounidense“.