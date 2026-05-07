El País

Mary Munive, vicepresidenta de Costa Rica, se refiere a la revocación de visas de miembros de la junta directiva de La Nación S.A.

La Nación S.A. informó el 2 de mayo que Estados Unidos revocó las visas de ingreso a varios integrantes de su Junta Directiva, sin detallar los motivos de la decisión. Esto ha generado solicitudes de transparencia a nivel nacional e internacional por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa

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Por Juan Fernando Lara Salas
Llegada Ecuador Sra María José Pinto
La primera vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, atiende consultas de la prensa en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, tras recibir a las delegaciones que participarán en el traspaso de poderes este 8 de mayo. (MARVIN_CARAVACA/Atenorio)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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