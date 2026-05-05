‘The New York Times’ informa sobre la revocatoria de visas a directivos de ‘La Nación’ y resalta su rol como ‘principal periódico fiscalizador de Costa Rica’

El pasado 2 de mayo Estados Unidos retiró la visa a miembros de la Junta Directiva de "La Nación".

La decisión de Estados Unidos de revocar las visas a cinco de siete miembros de la Junta Directiva de La Nación tuvo eco en el prestigioso medio de ese país, The New York Times.

Ese diario describe a La Nación como el "principal periódico fiscalizador de Costa Rica" y recuerda que en el 2022 el medio publicó que el presidente Rodrigo Chaves fue sancionado en el Banco Mundial por acoso sexual.

“La medida se produjo después de que el periódico publicara una cobertura crítica del presidente del país, quien ha estrechado lazos con Estados Unidos (...). Como presidente, se ha acercado a funcionarios de Trump y a menudo ha utilizado su posición para presentar al periódico como un enemigo de su administración. Reprendió duramente a sus periodistas y los acusó de querer perjudicar a su gobierno", recuerda la publicación.

The New York Times señala además que la decisión de EE. UU. se enmarca “en un patrón más amplio de castigo a aquellos que habían criticado o examinado a Chaves, quien ha intentado desmantelar algunos de los controles y equilibrios democráticos del país”.

Ese medio entrevistó a Felipe Alpízar, coordinador del observatorio de política estadounidense de la Universidad de Costa Rica (UCR), para quien es “sumamente grave que Estados Unidos utilice su política migratoria para castigar a opositores políticos en Costa Rica”.

Agregó que la lista incluye a personas que no representan “en absoluto un riesgo para Estados Unidos”.

Estados Unidos ha retirado la visa a 15 costarricenses, todos con el común denominador de haber adversado a Rodrigo Chaves, de alguna forma. En la imagen (abajo): la oficialista presidenta legislativa, Yara Jiménez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El diario recuerda que Chaves, cuyo mandato finaliza el viernes, y la presidenta electa, Laura Fernández, “han ofrecido una serie de importantes concesiones a Estados Unidos”.

La más reciente tuvo lugar en marzo, cuando Costa Rica acordó recibir hasta 25 deportados extranjeros por semana procedentes de Estados Unidos.

Según un recuento del medio estadounidense, EE. UU. ha cancelado las visas de al menos 15 funcionarios y ciudadanos costarricenses, entre ellos, un expresidente de la República, exlegisladores, magistrados y otras figuras que, de alguna forma, han adversado a Rodrigo Chaves.

‘Ejercicio independiente del periodismo’

El presidente de La Nación S.A., Pedro Abreu, declaró al medio estadounidense: “Esta situación no cambiará nuestra línea editorial ni nuestro compromiso con la libertad de prensa”.

La revocatoria de visas a directivos de La Nación ha generado cuestionamientos sobre sus motivos y eventuales implicaciones para el ejercicio del periodismo. La situación también provocó reacciones de jefes de fracción de la nueva Asamblea Legislativa y de expresidentes de la República.

Jefes de fracción legislativos reaccionaron al retiro de visas por parte de EE. UU. a directivos de 'La Nación'. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El pasado 2 de mayo, la empresa periodística confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que señaló que desconoce las razones de la decisión, ya que no recibió una explicación previa y aseguró que esta medida no incidirá en su línea editorial.

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años".

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad", se consignó en el comunicado oficial de la empresa.