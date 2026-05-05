Política

‘The New York Times’ informa sobre la revocatoria de visas a directivos de ‘La Nación’ y resalta su rol como ‘principal periódico fiscalizador de Costa Rica’

El diario estadounidense señala que la decisión de EE. UU. se enmarca ‘en un patrón más amplio de castigo a aquellos que habían criticado o examinado a Chaves’. Organizaciones de periodismo y libertad de prensa han mostrado su preocupación

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Por Sebastián Sánchez
La Nación, fachada
El pasado 2 de mayo Estados Unidos retiró la visa a miembros de la Junta Directiva de "La Nación". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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