Política

José María Figueres ve un solo patrón en el retiro de visas de Estados Unidos: independencia de criterio frente al gobierno

Estados Unidos le retiró la visa a varios directos de ‘La Nación’ sin explicar los motivos. Organizaciones de periodismo y libertad de prensa han mostrado su preocupación

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Por Sebastián Sánchez
Expresidente José María Figueres se mostró preocupado por el retiro de visas por parte de EE. UU. a directivos de 'La Nación'. (Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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