José María Figueres ve un solo patrón en el retiro de visas de Estados Unidos: independencia de criterio frente al gobierno

Expresidente José María Figueres se mostró preocupado por el retiro de visas por parte de EE. UU. a directivos de 'La Nación'.

El expresidente de la República, José María Figueres, declaró que, al analizar la decisión de Estados Unidos de cancelar visas a ciudadanos costarricenses, entre ellos varios miembros de la Junta Directiva de La Nación, “el único denominador común que observa es que se trata de personas con independencia de criterio frente al gobierno de Rodrigo Chaves.

El pronunciamiento de Figueres se suma al de otros exmandatarios que han mostrado su sorpresa y preocupación ante esa decisión del gobierno de Donald Trump. Tal es el caso de la expresidenta Laura Chinchilla y los expresidentes Rafael Ángel Calderon y Luis Guillermo Solís.

“Cabe preguntarse por la motivación detrás de la cancelación de visas a distinguidos costarricenses. No resulta evidente. El único denominador común que parece emerger es su independencia de criterio frente al gobierno costarricense de turno”, dijo el mandatario al recordar que Trump ha cancelado las visas de costarricenses en los últimos meses.

Figueres resaltó que San José y Washington “han sido, históricamente, países amigos”, por lo que que le resulta “difícil comprender” la decisión de Trump.

“No se trata de cuestionar el derecho soberano de un país a tomar este tipo de medidas, porque ese derecho existe. Se trata, más bien, de una decisión que alarma y que exige un escrutinio serio, firme y bien fundamentado”, señaló el expresidente en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Dijo que no encuentra ninguna explicación en las decisiones del gobierno estadounidense sobre retiros de visas en los últimos meses.

“La decisión de cancelar visas a los directores de La Nación se suma a otras similares adoptadas en meses recientes, como la que afectó al fundador del medio digital CRHoy y a otros actores relevantes de la vida pública nacional. En ninguno de estos casos pareciera existir una lógica clara que permita entender el criterio detrás de tales decisiones", agregó.

Figueres recordó que las decisiones de cancelación de visas han sido “conocidas por la prensa antes que por los propios afectados”.

Ese fue el caso La Nación. La información se dio a conocer el 2 de mayo, sin ninguna explicación previa, a través de medios de comunicación afines al gobierno de Chaves.

En los últimos meses, el gobierno norteamericano retiró la visa a varios costarricenses en puestos políticos, quienes tienen un común denominador: han mantenido una oposición pública a decisiones del presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles, quien está a solo días de ceder el poder a Laura Fernández, quien promete la continuidad.

El informe de RSF señala directamente a Rodrigo Chaves por la caída en libertad de prensa en Costa Rica. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Libertad de prensa

El expresidente señaló que, “más allá de las diferencias naturales que pueden surgir con cualquier medio de comunicación”, la libertad de prensa constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia.

“Los medios independientes, con sus aciertos y sus errores, han sido fundamentales en la construcción de una sociedad abierta, plural y crítica. Por ello, cualquier acción que pueda interpretarse como una señal de presión o de desincentivo hacia su labor enciende una alerta que merece un análisis cuidadoso”, defendió.

El liberacionista añadió que, en una democracia sólida, “la discrepancia no constituye una falta, y la neutralidad no debe ser motivo de sospecha”, sino que son expresiones legítimas del pluralismo que sustenta la vida democrática.

“Convertirlas en motivo de sanción, directa o indirecta, envía una señal equivocada. Costa Rica no debe normalizar este tipo de situaciones. Tampoco debería hacerlo un país como Estados Unidos (...). Porque, al final, la verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de crítica, sino por su capacidad de convivir con ella”, cerró.

El pasado jueves 30 de abril, Reporteros sin Fronteras (RFS) reveló un nuevo retroceso en la libertad de expresión de Costa Rica. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 el país descendió dos puestos, hasta el lugar 38.

En 2021 se ocupaba el quinto lugar , solo superados por Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Pero a partir del siguiente año se inició una vertiginosa caída.

En su informe, RFS señaló directamente un culpable: la ofensiva del presidente Rodrigo Chaves a los periodistas y medios independientes.

Visas revocadas desde febrero de 2025

Entre los costarricenses a quienes se les ha quitado la visa, además de los directivos de La Nación, están:

El magistrado constitucional Fernando Cruz fue uno de los actores políticos a los que EE. UU. le retiró su visa, junto a su esposa. (Jose Cordero)

La revocatoria de visas a directivos de La Nación ha generado cuestionamientos sobre sus motivos y eventuales implicaciones para el ejercicio del periodismo. La situación también provocó reacciones de los cinco jefes de fracción de la nueva Asamblea Legislativa.

La empresa periodística confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que señaló que desconoce las razones de la decisión, ya que no recibió una explicación previa y aseguró que esta medida no incidirá en su línea editorial.

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años".

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad", se consignó en el comunicado oficial de la empresa.