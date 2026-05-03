El País

Jefes de fracción reaccionan a retiro de visa a miembros de Junta Directiva de ‘La Nación’

Algunos expresaron preocupación y criticaron la decisión de la administración de Donald Trump, mientras que otros la respaldaron, o bien, prefirieron guardar silencio

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Jefes de fracción ofreciendo sus discursos.
De izquierda a derecha, Álvaro Ramínez, del PLN; Claudia Dobles, de la CAC; Nogui Acosta, del PPSO; Abril Gordienko, del PUSC; y José María Villalta, del FA. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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