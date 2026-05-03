Jefes de fracción reaccionan a retiro de visa a miembros de Junta Directiva de ‘La Nación’

De izquierda a derecha, Álvaro Ramínez, del PLN; Claudia Dobles, de la CAC; Nogui Acosta, del PPSO; Abril Gordienko, del PUSC; y José María Villalta, del FA.

Los cinco jefes de fracción de la nueva Asamblea Legislativa reaccionaron a la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarle la visa de turista a varios de los miembros de la Junta Directiva de La Nación.

Algunos expresaron preocupación y criticaron la decisión de la administración de Donald Trump, mientras que otros la respaldaron, o bien, prefirieron guardar silencio.

Ese fue el sentir expresado, tras una consulta de este diario, por los diputados José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Nogui Acosta, de Pueblo Soberano (PPSO); Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional (PLN); Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

‘Un gravísimo atentado a la libertad de prensa’

El frenteamplista Villalta aseveró que la revocatoria de las visas representa un gravísimo atentado a la libertad de prensa, sin precedentes en la historia reciente del país. El tres veces legislador resumió de la siguiente manera lo que para él significa la decisión del gobierno de Trump.

“La decisión solo puede perseguir como objetivo presionar a ese medio de comunicación, coaccionarlo para que modifique su línea editorial, las informaciones que está realizando y eso es una violación a la libertad de prensa y a los principios básicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un acto vergonzoso para el gobierno que realiza esas prácticas”, recalcó.

“Si Costa Rica tuviera un gobierno que respete el derecho internacional y los derechos humanos”, tendría que alzar la voz ante estas prácticas, independientemente de la línea editorial del medio afectado. Realmente es el camino de las dictaduras y del fascismo; del camino que no queremos que Costa Rica y el mundo recorra nuevamente”, agregó.

‘Han sido críticos y eso les ha generado represalias’

En una línea similar, el liberacionista Álvaro Ramírez expresó su sorpresa y preocupación ante lo acontecido. Resaltó que Grupo Nación posee medios de comunicación que son fundamentales para la libertad de expresión en Costa Rica.

“Han sido críticos de la administración saliente y eso les ha generado una serie de represalias, incluso en el campo empresarial. Por eso, la suspensión de visas a integrantes de su junta directiva genera una seria inquietud”, dijo Ramírez.

El diputado verdiblanco además destacó que resulta inquietante que el retiro de las visas provenga de un país como Estados Unidos, que, a través de la historia, ha compartido la convicción de que “la libertad de expresión no se negocia y constituye uno de los fundamentos esenciales de toda democracia”.

‘Somos respetuosos de esas decisiones’

En una posición contraria, se ubica el oficialista Nogui Acosta. Tras ser consultado, el legislador de Pueblo Soberano afirmó que no tenía una opinión formada con este tema, pero considera que Estados Unidos tiene derecho a definir quienes entran o no a su territorio.

“En este sentido, somos respetuosos de la independencia en esas decisiones”, comentó Acosta.

Gordienko guardó silencio

Tras una consulta de este periódico, Abril Gordienko, dijo no estar enterada y que quería conocer la noticia y asimilarla. En todo caso, prefirió no referirse.

Por su parte, Claudia Dobles aseguró que emitirá su opinión al final de la tarde de este domingo 3 de mayo.

Inicialmente, el retiro de las visas a los directivos de La Nación fue revelado por medios de comunicación afines al gobierno. Posteriormente, la empresa emitió un comunicado confirmando la información y recalcando que desconocía las razones de esa decisión, pues no se les dio una explicación previa.

Sin embargo, recalcó que tal decisión no afectará la línea editorial del periódico: “Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años”, se consignó en el comunicado oficial.

En específico, se la quitaron a Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva de La Nación, y a la directora Carmen Montero Luthmer.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica informó que la política del gobierno es no comentar sobre los casos individuales de visas.

“La sección 222 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) protege la confidencialidad de los registros de visas; por lo tanto, no podemos referirnos públicamente a asuntos específicos de visas”, se indicó por escrito.

El expresidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; y el magistrado de la Sala IV, Paul Rueda, confirmaron el retiro de sus visas por parte del gobierno de Donald Trump en el 2025. (Fotomontaje LN/Fotomontaje LN)

Oposición al gobierno de Chaves

En los últimos meses, el gobierno norteamericano retiró la visa a varios costarricenses en puestos políticos, quienes tienen un común denominador: han mantenido una oposición pública a decisiones del presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles, quien está a solo días de ceder el poder a Laura Fernández, quien promete continuidad.

De previo, se la quitó al expresidente Óscar Arias y a su hermano Rodrigo, quien hasta el jueves pasado presidió el Congreso. Lo mismo ocurrió con los magistrados de la Sala Constitucional Paul Rueda y Fernando Cruz.

Los ahora exdiputados Francisco Nicolás, del PLN; y las independientes Johana Obando y Cynthia Córdoba, corrieron la misma suerte.

Además, se la quitaron a Leonel Baruch, presidente del diario digital CR Hoy y socio del banco BCT.