Retiro de visas a directivos de ‘La Nación’ genera cobertura de medios internacionales y alertas sobre libertad de prensa

Diarios internacionales informan sobre retiro de visas a directivos de 'La Nación'.

La cancelación de la visa estadounidense a algunos miembros de la Junta Directiva de La Nación hizo eco en diarios internacionales que forman parte del Grupo de Diarios de las Américas (GDA) y la agencia AFP.

El periódico El Tiempo, de Colombia, tituló “Atención: Estados Unidos revoca visas a directivos del periódico costarricense ‘La Nación’ sin explicación” y reseñan: “Se trata de una decisión sin precedentes recientes y sin justificación oficial conocida hasta el momento”.

La noticia y pronunciamiento oficial de la Junta Directiva fue replicado por otros medios, como Listín Diario (República Dominicana), El País (Uruguay), El Universal (México), La Nación (Argentina), El Comercio (Perú) y El Nuevo Día (Puerto Rico).

Por su parte, la agencia de noticias AFP tituló “Diario crítico del gobierno de Costa Rica dice que EE. UU. revocó la visa a directivos”. AFP destacó que La Nación es “el principal diario de Costa Rica y crítico del gobierno del derechista Rodrigo Chaves”.

La agencia recogió que esta medida “se suma a una serie de reportes sobre la anulación de visados a políticos opositores de Chaves, entre ellos el expresidente costarricense Óscar Arias, premio nobel de la Paz en 1987, quien denunció el año pasado que Washington le retiró el permiso de entrada”.

AFP cita las calificaciones de “prensa canalla” y “sicarios políticos” que hizo el presidente Rodrigo Chaves a varios medios críticos, incluyendo La Nación, a quien acusó de “difamación”.

La agencia pone en contexto que, bajo el gobierno de Chaves, Costa Rica ha mostrado un deterioro de la libertad de prensa, según organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

“Chaves vinculó a su país al llamado ‘Escudo de las Américas’, un grupo de 17 países latinoamericanos alineados con el magnate republicano en el combate al narcotráfico”, cierra el artículo AFP.

Este sábado 2 de mayo, la Junta Directiva de La Nación confirmó que Estados Unidos le revocó la visa de turista a algunos de sus miembros, sin ninguna explicación previa.

La medida afectó a Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva de La Nación, y a Carmen Montero Luthmer, vocal III de la Junta Directiva.

En los últimos meses, el Gobierno estadounidense retiró la visa a varios costarricenses en puestos políticos, quienes tienen un común denominador: han mantenido una oposición pública a decisiones del presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles, quien está a pocos días de ceder el poder a Laura Fernández, quien promete la continuidad.