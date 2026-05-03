Política

Retiro de visas a directivos de ‘La Nación’ genera cobertura de medios internacionales y alertas sobre libertad de prensa

Medios internacionales informan sobre esta medida sin precedentes

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Por Julián Navarrete Silva
Diarios internacionales informan sobre retiro de visas a directivos.
Diarios internacionales informan sobre retiro de visas a directivos de 'La Nación'. (Canva/La Nación)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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