Política

Javier Milei y Nayib Bukele no vendrán al traspaso de poderes de Costa Rica; China envía emisario con carta de Xi Jinping

Canciller confirma ausencias de mandatarios de Argentina y El Salvador; China enviará un delegado especial con carta firmada por el presidente Xi Jinping

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Por Juan Fernando Lara Salas
Llegada Ecuador Sra María José Pinto
La vicepresidenta de Ecuador, Maria José Pinto, participará en el traspaso de poderes. (MARVIN_CARAVACA/Atenorio)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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