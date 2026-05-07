Javier Milei y Nayib Bukele no vendrán al traspaso de poderes de Costa Rica; China envía emisario con carta de Xi Jinping

La vicepresidenta de Ecuador, Maria José Pinto, participará en el traspaso de poderes.

El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco confirmó este jueves que los presidentes Javier Milei, de Argentina y Nayib Bukele, de El Salvador, no asistirán a la ceremonia de traspaso de poderes de este viernes 8 de mayo, en la que Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica.

En el caso de Ecuador, la ausencia de Daniel Noboa —quien hasta hace pocos días tenía confirmada su participación— no dejará al país sudamericano sin representación de alto nivel: la vicepresidenta María José Pinto llegó esta mañana al país y fue recibida por el canciller en el Aeropuerto Juan Santamaría.

Llegada de la vicepresidenta de Ecuador a Costa Rica

André también comunicó que la República Popular China enviará un emisario especial a la ceremonia, quien portará una carta firmada por el presidente Xi Jinping dirigida a la mandataria entrante.

La decisión de la República Popular China de enviar un emisario especial portador de una carta firmada por Xi Jinping tiene un peso que va más allá del protocolo.

En la diplomacia formal, ese gesto equivale a una presencia simbólica del jefe de Estado: el presidente chino no asiste, pero su firma llega en mano a la mandataria entrante, lo que señala que Pekín considera la relación bilateral un asunto de atención al más alto nivel.

Costa Rica y China establecieron relaciones diplomáticas en 2007, tras la ruptura con Taiwán, y el envío de ese documento en la investidura de Fernández funciona también como una declaración de continuidad estratégica.

En cuanto a Europa, el canciller señaló que varios embajadores del continente estarán presentes en el acto, sin precisar cuáles.

Sobre Nicaragua, André manifestó tener entendido que ese país enviaría representación a nivel de cancillería, aunque no precisó cuál de los dos funcionarios que comparten actualmente esa cartera haría el viaje.

Desde 2025, Nicaragua cuenta con dos titulares en el cargo: Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres.

Además, estaría previsto para el cierre de este día la visita también del presidente chileno, José Antonio Kast Rist.

El rey Felipe VI de España saluda a su llegada este jueves a Costa Rica, en la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela. Junto a él, a la derecha, el canciller costarricense Arnoldo André Tinoco. (Marvin Caravaca/Cortesía)

La ceremonia se celebrará mañana en San José, con la presencia del rey Felipe VI de España, quien aterrizó este miércoles en la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Horas antes, el miércoles por la noche, llegó a Costa Rica el presidente de Israel, Isaac Herzog.