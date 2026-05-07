El País

Rey Felipe VI de España llega a Costa Rica para el traspaso de poderes este 8 de mayo

Monarca español aterrizó este jueves para asistir a la toma de posesión en su sexta participación en una ceremonia de ese tipo en el país

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Por Juan Fernando Lara Salas
El Rey Felipe VI de España aterrizó este jueves 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa, Laura Fernández, en su sexta participación en una ceremonia de ese tipo en Costa Rica.
El Rey Felipe VI de España aterrizó este jueves 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa, Laura Fernández, en su sexta participación en una ceremonia de ese tipo en Costa Rica. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Traspaso de poderesLaura FernándezRodrigo Chaves
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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