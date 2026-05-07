Rey Felipe VI de España llega a Costa Rica para el traspaso de poderes este 8 de mayo

El Rey Felipe VI de España aterrizó este jueves 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa, Laura Fernández, en su sexta participación en una ceremonia de ese tipo en Costa Rica.

A las 6:45 a.m. de este jueves, el rey Felipe VI de España aterrizó en la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, para participar este viernes 8 de mayo en el traspaso de poderes en el que Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica en sustitución de Rodrigo Chaves Robles.

La llegada del monarca consolida una tradición diplomática que la Corona española mantiene con Costa Rica desde hace casi tres décadas. Fue recibido por el canciller Arnoldo André Tinoco en el marco de los actos protocolarios.

Llegada Del Rey De España A Costa Rica

Felipe VI iniciará mañana, 8 de mayo, su sexta participación como representante oficial de España en una toma de posesión presidencial costarricense.

Su vínculo con estos actos se remonta a 1998, cuando aún ostentaba el título de príncipe de Asturias y asistió a la investidura de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Llegada de Felipe VI, rey de España a base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Desde entonces, el ahora monarca estuvo presente en las ceremonias de 2006 (Óscar Arias Sánchez), 2010 (Laura Chinchilla Miranda), 2014 (Luis Guillermo Solís Rivera) y 2022 (Rodrigo Chaves Robles), ya como jefe de Estado.

El rey Felipe VI de España llegó este miércoles a Costa Rica para asistir mañana al traspaso de poderes presidencial. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Las dos excepciones en ese recorrido fueron 2002, cuando España no envió representación real a la investidura de Abel Pacheco de la Espriella, y 2018, cuando el Rey delegó su presencia en Ana Pastor, entonces presidenta del Congreso de los Diputados.

La presencia de Felipe VI, un asistente conocido entre los costarricenses por venir a estas ceremonias de traspaso de poderes, subraya la solidez de los vínculos bilaterales entre ambas naciones, que abarcan desde los lazos históricos y culturales hasta los acuerdos de cooperación vigentes.