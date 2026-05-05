El País

¿A cuáles empleados aplica el asueto del 8 de mayo? Esto dice el decreto

Conozca quiénes descansan, qué pasa con el sector privado y cuáles servicios seguirán funcionando

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Por Silvia Ureña Corrales
Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
El gobierno otorgó asueto el 8 de mayo para el sector público. Empresas privadas no están obligadas a suspender labores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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