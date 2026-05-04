El País

¿Deben cerrar las empresas privadas el 8 de mayo por el asueto? Esto dice la ley en Costa Rica

Conozca qué obligaciones existen, cuándo se debe pagar salario y qué decisiones puede tomar su empresa ese día

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Por Silvia Ureña Corrales
Laura Fernández tras reunión con presidente de la Asamblea y jefes de fracción
Empresas privadas no deben cerrar el 8 de mayo. Patronos pueden decidir y deben pagar salario si suspenden labores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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