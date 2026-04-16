Política

Gobierno toma esta decisión sobre el traspaso de poderes de Laura Fernández

El presidente Rodrigo Chaves emitió decreto ejecutivo con instrucciones al sector público, sobre ceremonia del 8 de mayo

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Por Lucía Astorga
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
Rodrigo Chaves traspasará la banda presidencial a Laura Fernández durante la sesión solemne del 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Traspaso de poderesLaura FernándezSesión Solemne
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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