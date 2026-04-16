Gobierno toma esta decisión sobre el traspaso de poderes de Laura Fernández

Rodrigo Chaves traspasará la banda presidencial a Laura Fernández durante la sesión solemne del 8 de mayo.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, decretó asueto para el próximo 8 de mayo, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en el traspaso de poderes a la mandataria electa, Laura Fernández.

La medida quedó establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 45.680-MGP, mediante el cual se concede asueto a las oficinas y establecimientos públicos en todo el territorio nacional.

No obstante, la Casa Presidencial aclaró, mediante un comunicado de prensa, que los servicios públicos esenciales deberán operar con normalidad, incluidos los de emergencias, la atención médica crítica, los que brindan cuerpos policiales y otras áreas indispensables para garantizar el bienestar de la población.

La ceremonia está programada para iniciar a las 11:00 a. m. en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana. Según anunció la Comisión del Traspaso de Poderes 2026, las puertas del recinto se abrirán a las 8:00 a. m. Posteriormente, se llevará a cabo un acto cultural previo al inicio de la sesión solemne.