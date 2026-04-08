Política

Traspaso de poderes de Laura Fernández se adelanta: esta será la nueva hora de la sesión solemne

Cambio de horario busca evitar lluvias en la tarde y garantizar el desarrollo del acto en el Estadio Nacional

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Por Cristian Mora
Banda presidencial
El traspaso de poderes del 8 de mayo se realizará en el Estadio Nacional y reunirá a delegaciones internacionales. (Rafael Pacheco Granados)







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Traspaso de poderesLaura FernándezRodrigo Chaves
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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