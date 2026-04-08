Traspaso de poderes de Laura Fernández se adelanta: esta será la nueva hora de la sesión solemne

El traspaso de poderes del 8 de mayo se realizará en el Estadio Nacional y reunirá a delegaciones internacionales.

La Comisión del Traspaso de Poderes comunicó este miércoles a la Asamblea Legislativa que la sesión solemne de la toma de posesión de la presidenta electa, Laura Fernández, se realizará el 8 de mayo a las 11:00 a. m., dos horas antes de lo previsto originalmente.

El evento, que marcará la toma de la banda presidencial por parte de la también ministra de la Presidencia, estaba programado para iniciar a la 1:00 p. m.; sin embargo, la comisión informó sobre el adelanto como una medida preventiva ante la posibilidad de lluvias en horas de la tarde.

“El cambio de hora pretende que el espectáculo cultural y la sesión solemne se realicen sin ningún contratiempo, ante la posibilidad de lluvias en horario vespertino”, indicó la Comisión.

El presidente de la Comisión del Traspaso de Poderes 2026, Juan Marcos Vargas, explicó que la decisión responde a una medida preventiva para evitar afectaciones en la seguridad, movilidad y logística del evento.

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 8:00 a. m.; posteriormente, se realizará un acto cultural y, a las 11:00 a. m., iniciará la sesión solemne.

El cambio ya había sido mencionado por Fernández durante una entrevista en el programa El Octavo Mandamiento, donde adelantó que el acto se realizaría en horas de la mañana.

Primer Consejo de Gobierno

Fernández también anunció que el primer Consejo de Gobierno de su administración será abierto al público y se realizará inmediatamente después del traspaso de poderes.

La decisión, según la mandataria electa, marca un cambio con la práctica habitual, ya que el primer Consejo de Gobierno suele realizarse a puerta cerrada. En este caso, Fernández confirmó que se llevará a cabo en el mismo escenario del acto oficial y con acceso para el público.

“Ese día no solo vamos a hacer el traspaso de poderes, sino que yo he tomado la decisión de que el primer Consejo de Gobierno, que se hace inmediatamente después del traspaso de poder, sea también en el Estadio Nacional, delante de todos los costarricenses que me quieran acompañar”, indicó.

En esa sesión, según adelantó, se realizará la juramentación del nuevo gabinete y la firma de los primeros decretos ejecutivos de su administración.

Primeros decretos

Según Fernández, uno de los primeros decretos será el de organización del Poder Ejecutivo.

La presidenta electa explicó que este definirá las funciones de los vicepresidentes, así como la designación de ministros rectores y la integración de los distintos sectores, como ambiente y educación, incluyendo las instituciones que formarán parte de cada uno.

“No todos los ministros son iguales, hay ministros rectores que están por encima de los demás ministros”, indicó.

El segundo decreto, que aseguró le dará “gusto firmar”, será el de convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

“Recuerden que entrando el próximo gobierno uno tiene control en la definición de la agenda de proyectos de ley”, señaló.

Según afirmó, los proyectos que no fueron aprobados por la actual Asamblea Legislativa “por cálculo político, por mezquindad o por falta de capacidad” serán incluidos en esa convocatoria.

La mandataria electa indicó que mantiene contacto constante con los diputados electos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y que ya trabajan en la agenda legislativa que impulsarán.

“Me interesa priorizar temas importantes que lamentablemente creo que esta Asamblea no va a sacar”, comentó.

Entre los proyectos que mencionó se encuentran iniciativas relacionadas con expropiaciones, Crucitas, la reforma y modernización del mercado eléctrico nacional y las jornadas de 12 horas, que, según Fernández, son una “llave para generar empleo para muchos jóvenes del país, especialmente en las zonas rurales”.