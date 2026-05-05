Traspaso de poderes: cierres viales y rutas alternas en La Sabana este 8 de mayo

MOPT anuncia cierres en las inmediaciones de La Sabana por el traspaso de poderes.

Trasladarse por La Sabana este viernes 8 de mayo no será una tarea habitual. El traspaso de poderes obligará al cierre de vías estratégicas alrededor del Estadio Nacional y a la redirección de gran parte del flujo vehicular, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Desde las 6:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m., conductores y usuarios del transporte público enfrentarán desvíos y circulación limitada, con especial afectación en Sabana Norte y Sabana Oeste.

De acuerdo con Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito, estos son los cambios viales principales:

Sector Agencia Datsun y el ICE: Se cerrará el paso desde el estadio hacia la agencia. Solo se permitirá circular en sentido contrario (desde la agencia hacia el hotel Hilton San José). En ese punto, todos los vehículos, incluido el transporte público, deberán girar a la derecha hacia la calle 68A (Soda Tapia) para conectar con el bulevar de Rohrmoser.

Se cerrará el paso desde el estadio hacia la agencia. Solo se permitirá circular en sentido contrario (desde la agencia hacia el hotel Hilton San José). En ese punto, todos los vehículos, incluido el transporte público, deberán girar a la derecha hacia la calle 68A (Soda Tapia) para conectar con el bulevar de Rohrmoser. Costado Norte del Estadio: El paso estará inhabilitado por completo hasta las inmediaciones de Teletica.

El paso estará inhabilitado por completo hasta las inmediaciones de Teletica. Rutas Alternas: Quienes viajen desde Pavas hacia San José deberán utilizar vías alternas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la calle lateral a la Contraloría General de la República para ingresar al centro de la capital.

El Estadio Nacional será el escenario del traspaso de poderes; se recomiendan rutas alternas en Sabana Norte y Oeste. (MOPT/MOPT)

Transporte público y delegaciones

En el caso de los autobuses, también habrá cambios obligatorios en sus recorridos. Mientras que, los que trasladen asistentes al evento por la ruta 27 deberán llegar al cruce del Gimnasio Nacional, realizar el retorno en los cuadrantes de la zona y volver a la ruta 27 para dejar a los pasajeros cerca del reducto deportivo.

La Policía de Tránsito advirtió que, además de los cierres fijos, habrá un movimiento constante de caravanas oficiales con delegaciones internacionales. Esto incrementará la saturación en la ruta 27, la autopista General Cañas y el casco central.

“Se solicita a los usuarios considerar todos estos cambios, desvíos y regulaciones a la hora de transitar por la zona, sea que puedan aplazar su visita a la zona, si no van para el evento que iniciará oficialmente a las 11 a. m., y que las empresas valoren el teletrabajo u otra alternativa, si se ubican por el sector y lo estiman viable. Asimismo, a las personas que van para sus trabajos se les recomienda desplazarse con algún ´colchón´ adicional de tiempo, por si surgen retrasos", indicó el MOPT.

Eventos previos: Jueves 7 de mayo

La regulación policial comenzará desde el jueves a las 11:00 a. m. en Sabana Este (estatua de León Cortés) por una actividad en el Museo de Arte Costarricense. Asimismo, a las 7:00 p. m., habrá operativos en la Avenida Segunda por un evento en el Teatro Nacional y en Barrio Escalante por una actividad en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia.

La ceremonia oficial de traspaso en el Estadio Nacional iniciará el viernes a las 11:00 a. m., aunque las puertas abrirán a las 8:00 a. m. para el ingreso del público.