El País

Traspaso de poderes: cierres viales y rutas alternas en La Sabana este 8 de mayo

Consulte los cierres de vías, desvíos de buses y rutas alternas en La Sabana por el traspaso de poderes este 8 de mayo.

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Por Yucsiany Salazar
MOPT anuncia cierres en las inmediaciones de La Sabana por el traspaso de poderes.
MOPT anuncia cierres en las inmediaciones de La Sabana por el traspaso de poderes. (MOPT/MOPT)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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