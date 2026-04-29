Solo un expresidente asistirá al traspaso de poderes de Laura Fernández el 8 de mayo

El acto oficial para el traspaso de poderes iniciará a las 11:00 a. m. en el INS-Estadio.

La Asamblea Legislativa extendió la invitación a los ocho expresidentes de la República para el traspaso de poderes de Laura Fernández el próximo viernes 8 de mayo; sin embargo, hasta el momento, solo uno de ellos ha confirmado su presencia en el acto oficial.

“Las invitaciones fueron enviadas por parte del Departamento de Protocolo de la Asamblea Legislativa el pasado jueves 23 de abril a los expresidentes de la República y la señora expresidenta. A la fecha, quienes han respondido han justificado su no asistencia al acto de toma de posesión”, confirmó Karla Granados, gerente general de la Asamblea Legislativa.

Según indicó Granados al miércoles 29, la mayoría de los exmandatarios se disculparon e indicaron que no asistirán al evento protocolario. No obstante, tras una consulta de La Nación, el departamento de prensa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) confirmó que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez sí asistirá a la ceremonia.

Por su parte, el expresidente Carlos Alvarado informó a través de sus redes sociales que declinó la invitación por motivos laborales.

“Debido a compromisos laborales en el extranjero, me he excusado de participar en la ceremonia de traspaso de poder. Agradezco la invitación recibida. Aprovecho esta oportunidad para desearle el mayor de los éxitos a la presidenta Laura Fernández. Que todo le vaya bien a Doña Laura y también a nuestra Costa Rica“, escribió en X.

La toma de posesión de la presidenta electa se realizará el 8 de mayo a las 11:00 a. m., dos horas antes de lo previsto originalmente, en el INS- Estadio. Sin embargo, las puertas del recinto se abrirán a partir de las 8:00 a.m. y las actividades culturales iniciarán a las 10:00 a.m.

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