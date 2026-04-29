Política

Solo un expresidente asistirá al traspaso de poderes de Laura Fernández el 8 de mayo

La Asamblea Legislativa invitó a los ocho expresidentes al traspaso de poderes del 8 de mayo, pero solo uno confirmó su asistencia.

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Por Yucsiany Salazar y Aarón Sequeira
Laura Fernández
El acto oficial para el traspaso de poderes iniciará a las 11:00 a. m. en el INS-Estadio. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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Traspaso de poderesExpresidentes8 de mayo
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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