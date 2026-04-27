El País

Así puede conseguir las entradas para ingresar al traspaso de poderes de Laura Fernández y Rodrigo Chaves

Cada persona podrá solicitar hasta tres boletos; se instalarán pantallas en las afueras del Estadio Nacional para quienes no consigan ingreso.

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Por Cristian Mora
Laura Fernández
Traspaso de poderes se realizará el 8 de mayo en el Estadio Nacional. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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Traspaso de poderesLaura FernándezRodrigo Chaves
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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