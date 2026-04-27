Así puede conseguir las entradas para ingresar al traspaso de poderes de Laura Fernández y Rodrigo Chaves

Traspaso de poderes se realizará el 8 de mayo en el Estadio Nacional.

Las entradas para asistir al acto de traspaso de poderes en el que el mandatario Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a Laura Fernández, estarán disponibles a partir del 28 de abril, a apartir de las 12:00 m.d., mediante la plataforma digital Kikpei.com.

Así lo informó la Comisión del Traspaso en una conferencia de prensa, este lunes. Según indicaron, la plataforma donó el servicio a la Comisión y habilitará 27 mil boletos.

La plataforma digital Kikpei.com será la encargada de distribuir las entradas del traspaso de poderes de Laura Fernández y Rodrigo Chaves (Rafael Pacheco/La Nación)

Cada persona podrá solicitar un máximo de tres boletos para el evento. Además, indicaron que se habilitarán pantallas en las afueras del Estadio Nacional para que quienes no logren obtener entradas puedan seguir la actividad en vivo.

La toma de posesión de la presidenta electa se realizará el 8 de mayo a las 11:00 a. m., dos horas antes de lo previsto originalmente, en el INS- Estadio.

No obstante, las puertas del recinto se abrirán a partir de las 8:00 a.m. y las actividades culturales iniciarán a las 10:00 a.m.