El País

Cartel para ampliación de vía entre San José y San Ramón se publicará este mes; ¿cuándo arrancarían las obras?

El MOPT planea publicar licitación de proyecto José-San Ramón este mes para dar la orden de inicio a dos contratistas en un año

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Por Patricia Recio
Presa en Autopista General Cañas, sentido Alajuela-San José, por el puente La Platina
Cada tramo del corredor tendrá un carril adicional por sentido, el proyecto además contempla puentes e intercambios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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San José-San RamónMOPTCartel de licitación
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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