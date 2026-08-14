Cartel para ampliación de vía entre San José y San Ramón se publicará este mes; ¿cuándo arrancarían las obras?

Cada tramo del corredor tendrá un carril adicional por sentido, el proyecto además contempla puentes e intercambios.

El cartel para la licitación de la ampliación de los 55 km del corredor entre San José y San Ramón y la radial de Río Segundo se publicará este mes.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, confirmó que, actualmente, se encuentran afinando los últimos detalles del pliego de condiciones para el proyecto que se ejecutará mediante dos contratos.

Esto se debe a que el proyecto original sufrió varias modificaciones que fueron incorporadas vía mociones durante el proceso de aprobación del crédito, por parte de la anterior Asamblea Legislativa.

La estimación del MOPT es que el plazo de recepción de ofertas se complete en el último trimestre de este año y la adjudicación quede en firme en los primeros meses del 2027.

Zeledón explicó que esto implicaría que la orden de inicio para el diseño y construcción del proyecto se concrete en la segunda mitad del próximo año.

Según el jerarca, la intención es que la ampliación del corredor vial se ejecute mediante dos contratos que serían encargados a empresas distintas (similar al mecanismo que se emplea en el tramo de la Interamericana Norte entre Barranca y Limonal). Esto con el fin de agilizar las obras y reducir costos.

De esta forma, una empresa sería encargada de los tramos 1, 2 y 3 que corresponden a los trayectos entre La Sabana y el Hospital México, Hospital México-Real Cariari y Real Cariari-Aeropuerto Juan Santamaría.

El segundo contratista tendría a su cargo la construcción de la radial de Río Segundo y los tramos Aeropuerto-Manolos, Manolos-Naranjo y Naranjo-San Ramón.

Según lo previsto por el MOPT, las primeras secciones en ser intervenidas serán las que comprenden el tramos 1 y 2 (desde la Sabana hasta Real Cariari) y en paralelo la otra empresa arrancaría en la radial de Río Segundo. Esas obras se ejecutarían en los primeros dos años con la finalidad de que la radial también sirva de ruta alterna cuando se avance en la ejecución de los demás tramos.

Esa primera fase contempla, además, una de las obras de mayor complejidad del proyecto, pues incluye un túnel de 600 metros que conectará el tramo desde intercambio del Monumento al Agua, pasando por el puente Juan Pablo II y hasta el Hospital México, y tiene un costo de $100 millones

La decisión de dividir las obras en varias unidades funcionales responde a que aún faltan más de 500 expropiaciones. Precisamente, los primeros tramos son los que cuentan con la mayor cantidad de terrenos libres, lo que permitirá dar la orden de inicio de forma simultánea a las dos empresas.

Los tramos 3 y 4 se ejecutarían durante el segundo y el tercer año de las obras, y las dos últimas secciones en el tercer y el cuarto año tras la orden de inicio.

De iniciar los trabajos en el segundo semestre del próximo año, la carretera completa podría estar en operación a finales del 2031.

Para este proyecto, los carteles de licitación se publicarán en una plataforma externa al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), debido a que así se estableció en el contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La herramienta sería similar a la que se utiliza actualmente para publicar las licitaciones y avances de obras del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), cuyo crédito también proviene del BCIE.

Proyecto en detalle

La ampliación de los 55 km entre San José y San Ramón se financiará con un crédito de $770 millones del BCIE y el fondo de OPEP (que corresponden a un cofinanciamiento de la operación del BCIE) que fue aprobado en abril anterior.

El proyecto contempla la construcción de un carril adicional a los existentes actualmente, los cuales quedarán de la siguiente forma:

La Sabana-Repretel, Repretel-Real Cariari y Real Cariari-Aeropuerto dispondrán de cuatro carriles por sentido.

y Real Cariari-Aeropuerto dispondrán de cuatro carriles por sentido. Aeropuerto-cruce de Manolos, tendrán dos y tres carriles por sentido.

Manolos-Naranjo y Naranjo-San Ramón pasarán a dos carriles por sentido.

Estas son la sobras que contempla el proyecto . (Cortesía)

El plan contempla la construcción de 16 intercambios, 14 puentes nuevos, 15 retornos y 20 puentes peatonales, así como 4,5 km de la radial a Río Segundo y obras complementarias.

Para financiar la ampliación y mantenimiento de la obra, se instalarán tres casetas de peaje que se ubicarán en Los Arcos (600 metros antes del Centro de Convenciones), en El Coyol (400 metros antes del puente peatonal frente a la Dos Pinos) y entre el Intercambio de Grecia y el puente Rafael Iglesias.

Todo el recorrido de San José a San Ramón pasando por esas tres estaciones tendrá un costo de ¢1.523 por sentido para los vehículos livianos, aunque el monto más alto se aplicará en el peaje de Grecia (¢834 para livianos).

Además, se construirán otras tres estaciones de peaje, en las llamadas ramales, que se aplicarán al ingreso y salida de Río Segundo, del Colegio Castella y de Grecia.