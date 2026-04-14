El País

Túnel en uno de los puntos más congestionados de la General Cañas sería la primera obra del proyecto San José-San Ramón en iniciar

Obra de $100 millones es una de las más complejas y pasará bajo el Monumento al Agua y el puente Juan Pablo II

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Por Patricia Recio
El nuevo viaducto, además de mejorar el tránsito en la General Cañas, favorecería los accesos y salidas de la Circunvalación. (Alonso Tenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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