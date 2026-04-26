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Trump justifica necesidad de construir salón de baile en la Casa Blanca tras tiroteo en cena de corresponsales en hotel: ‘En realidad es más grande y mucho más seguro’

Tras el tiroteo en el hotel Washington Hilton, Donald Trump defiende la construcción de un salón de baile blindado en la Casa Blanca, proyecto que se mantiene frenado por la justicia por irregularidades procesales

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Por Arianna Villalobos Solís y AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D. C., poco después de un incidente con disparos registrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D. C., poco después de un incidente con disparos registrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026. (AFP/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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