El Mundo

Juez amplía prohibición de salón de baile de Trump en la Casa Blanca

El juez de distrito Richard Leon ordenó el mes pasado la suspensión del salón de baile de $400 millones de Trump.

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Por AFP
Una grúa trabajando en el salón de baile proyectado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se observa en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026.
Una grúa trabajando en el salón de baile proyectado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se observa en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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