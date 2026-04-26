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Frase de Karoline Leavitt genera polémica tras tiroteo en cena de corresponsales: ‘Habrá disparos esta noche’

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, generó controversia al decir que habría ‘disparos’ en la cena de Donald Trump, horas antes del ataque armado real

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Por Arianna Villalobos Solís
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, asiste a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de 2026 en el Washington Hilton el 25 de abril de 2026 en Washington D. C.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, asiste a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de 2026 en el Washington Hilton el 25 de abril de 2026 en Washington D. C. (AFP/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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