Frase de Karoline Leavitt genera polémica tras tiroteo en cena de corresponsales: ‘Habrá disparos esta noche’

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, asiste a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca de 2026 en el Washington Hilton el 25 de abril de 2026 en Washington D. C.

Una frase de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, generó polémica en redes sociales tras el tiroteo ocurrido la noche del sábado en las afueras de la cena entre corresponsales y oficiales de gobierno en el Washington Hilton, de donde fueron evacuados el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump.

En declaraciones previas a un periodista de Fox News, Karoline Leavitt afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba listo para “la acción” esa noche.

“Está listo para la acción. Les digo que el discurso de esta noche será el clásico de Donald J. Trump: será divertido, entretenido, y habrá algunos ‘disparos’ esta noche en la sala”, comentó Leavitt en un tono de emoción.

“Así que todos deberían estar atentos; será realmente genial. Tengo muchas ganas de escucharlo”, agregó.

Imágenes del tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

Estas breves declaraciones generaron cientos de comentarios en redes sociales, donde se cuestionó la elección de palabras, pese a que fueron emitidas antes del evento.

Entre las reacciones, algunos usuarios señalaron: “Exacto, se siente como si ya lo hubiera guionizado alguien”, “¡Esto fue montado!”, “Esa es una frase que tendrán que evitar usar de ahora en adelante”, y “Bueno, esto no envejeció nada bien”.

Trump habla del tirador detenido durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

¿Que ocurrió en el evento?

Durante una cena de prensa que el mandatario republicano sostenía con corresponsales de la Casa Blanca se registraron múltiples detonaciones, según confirmaron autoridades del gobierno estadounidense.

El presidente Trump asistía por primera vez estando en el cargo a la gala anual de la prensa política.

En una conferencia de prensa posterior, el jefe de la policía de Washington D. C., Jeffery W. Carroll, indicó que el sospechoso sería huésped del hotel y que habría efectuado los disparos, aunque la investigación se encuentra en una fase preliminar, de acuerdo con The New York Times.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la corresponsal senior de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, conversan mientras asisten a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington D. C., el 25 de abril de 2026. (MANDEL NGAN/AFP)

Ese medio informó que el detenido es Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de California, según fuentes policiales.

Carroll añadió que “un individuo arremetió contra un puesto de control del Servicio Secreto” armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Precisó, además, que el sospechoso no fue alcanzado por disparos, pero fue aprehendido y trasladado a un hospital local para su valoración.

Los asistentes son vistos dentro del salón de baile después de que se registraran disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, en Washington D. C. (AFP/AFP)

Periodistas de BBC News reportaron haber escuchado las detonaciones y, segundos después, observar el despliegue de agentes policiales y del Servicio Secreto para controlar la situación en el salón del evento.

Según sus relatos, varios asistentes buscaron resguardo bajo las mesas y aguardaron instrucciones, mientras algunos comunicadores enviaban reportes de última hora sobre lo ocurrido.