Trump busca frenar segunda parálisis gubernamental de su segundo periodo

Apenas en noviembre concluyó cierre de más de un mes, y ahora podría prolongarse un segundo ‘shutdown’.

Por AFP

Washington, Estados Unidos. Donald Trump instó este lunes al Congreso a aprobar la legislación necesaria para desbloquear la parálisis presupuestaria, que entró en su tercer día sin un claro desenlace.








