Jueza estadounidense rechaza solicitud de Minnesota de suspender redadas de inmigración

Mineápolis, Estados Unidos. Una jueza estadounidense rechazó este sábado la solicitud del estado de Minnesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas masivas en el territorio.

Las autoridades federales han llevado a cabo operativos en busca de inmigrantes indocumentados por orden del presidente Donald Trump durante el último mes en este estado del norte de Estados Unidos. La presencia de los agentes migratorios generó una fuerte tensión en la población, que se volcó a las calles para protestar contra el ICE. En el marco de estos incidentes, dos manifestantes murieron a manos de las fuerzas federales.

Minnesota argumentó que la operación ordenada por el Gobierno federal violaba sus derechos estatales. Sin embargo, la jueza federal Katherine Menéndez dictaminó en su fallo: “En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar”.

Menéndez aclaró que esta decisión no representa un juicio definitivo sobre la demanda general presentada por el estado, ni se pronunció sobre si los violentos operativos del ICE contra los migrantes infringieron la ley. La sentencia se conoce tras una protesta masiva de decenas de miles de habitantes el viernes contra la operación Metro Surge, a la que también se opone la cúpula demócrata local.

El rechazo de las autoridades locales

El demócrata Jacob Frey, alcalde de Mineápolis —la ciudad más poblada del estado y principal objetivo de las redadas—, manifestó: “Por supuesto que estamos decepcionados”.

“Esta decisión no cambia lo que ha vivido la gente aquí: el miedo, la perturbación y los daños causados por una operación federal que nunca debió haber tenido lugar en Mineápolis”, añadió el mandatario a través de un comunicado.

Las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes con pasamontañas y fuertemente armados provocaron protestas en todo el país. Esta presión obligó a Trump a sustituir al frente del despliegue en Minnesota al comandante de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, por su hombre de confianza en materia migratoria, Tom Homan, quien se comprometió a reducir la intensidad de los operativos en la zona.

David Schultz, profesor de política y estudios jurídicos de la Universidad de Hamline, afirmó que la demanda estatal sostenía que el Gobierno nacional intentaba “forzar o coaccionar al estado para que hiciera ciertas cosas”.

“La funcionaria Pam Bondi envió una carta al estado de Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en la que decía: ‘Si quieren que cesen las operaciones del ICE, queremos que hagan esto, esto y esto’. Parecía una amenaza”, señaló Schultz. Por su parte, Bondi calificó la sentencia judicial como una “gran” victoria legal para el Departamento de Justicia.

“Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la administración de Trump aplique la ley federal en Minnesota”, publicó en la red social X.