El Mundo

Jueza estadounidense rechaza solicitud de Minnesota de suspender redadas de inmigración

Katherine Menéndez rechazó el pedido para frenar los operativos del ICE. El alcalde de Mineápolis criticó el impacto de la operación federal

EscucharEscuchar
Por AFP
Personas se manifiestan contra el ICE durante una vigilia en honor a una mujer que fue asesinada a tiros por un agente de inmigración ese mismo día en Minneapolis, Minnesota, el 7 de enero al anochecer. Fotografía:
La situación en Minnesota ha provocado varias protestas. (KEREM YUCEL/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MigraciónEstados UnidosMinnesota
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.