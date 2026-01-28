¿Transición o reacomodo? El dilema técnico de Delcy Rodríguez en Venezuela

¿Es el inicio de una república de leyes o un nuevo reacomodo del poder heredado?

Caracas, Venezuela. El país no atraviesa un momento épico sino técnico. Peligroso y decisivo. No heroico. En los momentos técnicos se decide el destino de los regímenes. Hay un interinato. Hay presión externa. Hay una oposición con liderazgo político. También una sociedad exhausta que busca normalidad. Lo que todavía no existe es avance democrático. Ninguna estructura central del Estado autocrático ha sido desmontada. Ningún mecanismo de control ha sido sustituido. El marco jurídico no ha sido rehecho con una base legítima.

La caída de Nicolás Maduro Moros, el anterior jefe del régimen abrió una ventana al cambio, pero no selló el desenlace. Los cuerpos represivos y de seguridad mantienen su cadena de mando, los decretos de excepción siguen vigentes, los tribunales continúan bajo las mismas lógicas internas y los acuerdos de funcionamiento del interinato permanecen opacos o no existen en el papel.

Mientras tanto, los movimientos económicos avanzan más rápido que los políticos. Se negocian licencias petroleras. Se anuncian auditorías futuras. Se prometen inversiones. En paralelo, las excarcelaciones son parciales, los expedientes judiciales siguen abiertos y los servicios de inteligencia no han sido reorganizados.

En barrios, juzgados y redacciones circula la misma pregunta, formulada sin épica: ¿es el inicio de una república de leyes o un nuevo reacomodo del poder heredado?

El desenlace –si existe– no se será en un solo acto. Se definirá en una secuencia verificable: cuántos presos salen sin condiciones, qué partidos recuperan su legalidad, qué tribunales cambian de manos, qué contratos se publican, qué centros clandestinos se clausuran, qué servicios de inteligencia se desmontan.

Hasta ahora los indicios son mixtos. Hay señales de apertura y maniobras de contención. Reformas sectoriales y demoras institucionales. Promesas técnicas y silencios estratégicos. Un vaivén en el que se decide si Venezuela abandona el autoritarismo o entra en una versión más sobria del mismo régimen.

Delcy Rodríguez no llegó al poder sobre un vacío institucional. Heredó y ayudó a consolidar un montaje económico, judicial y coercitivo que funcionó durante décadas como mecanismo de supervivencia del chavismo. Desde la Vicepresidencia y el Ministerio de Hidrocarburos coordinó fondos extrapresupuestarios, contratos energéticos blindados por confidencialidad y decisiones concentradas en órganos cerrados al escrutinio parlamentario. La captura de Maduro no desarmó esa red. La dejó sin vértice, no sin engranajes.

En el sector petrolero promovió figuras de confianza en nodos estratégicos de Pdvsa y conectó producción, seguridad y control político en una misma cadena. Tras el escándalo de corrupción en la industria, los órganos de supervisión financiera quedaron en manos del mismo círculo que operaba exportaciones y regulaba flujos. Regulador y regulado compartían un mismo techo.

El patrón se extendió a minería, registros públicos y circuitos contractuales. Alianzas para explotar oro con aval del Banco Central, reformas administrativas que ampliaron la discrecionalidad en notarías y registros, control de intermediarios recurrentes en exportaciones de crudo y alimentos. No son piezas aisladas. Configuran una red para mover recursos, blindar contratos y administrar sanciones.

Ese es el punto de partida del interinato. No gobierna sobre ruinas administrativas sino sobre una infraestructura de control alineada. Por eso el desenlace no se disputa en cronogramas retóricos sino en abrir esos nodos al escrutinio o preservarlos bajo otra jefatura.

Petróleo, licencias y condicionalidad externa

La presión sobre el interinato no se expresa en comunicados políticos sino en cláusulas técnicas. El núcleo del pulso con Washington y Bruselas incluye permisos regulatorios, seguros marítimos, banca corresponsal, arbitrajes internacionales y capacidad de comercializar crudo sin exponerse a sanciones secundarias. En esos circuitos se decide qué margen real tiene Rodríguez para gobernar sin alterar el entramado heredado y sus funciones.

Cada cargamento opaco exige la existencia de navieras dispuestas a asumir un alto riesgo jurídico, aseguradoras que cubran operaciones en jurisdicciones vigiladas y bancos capaces de procesar pagos sin activar alertas regulatorias. Sin esos tres eslabones no hay exportación fuera del tesoro público. La minería aurífera responde a la misma lógica: el oro no se monetiza sin certificaciones aceptadas por mercados globales.

El interinato habla de reapertura gradual, recuperación productiva y retorno de compañías extranjeras. Sin embargo, la condición se repite: sin reformas institucionales verificables los flujos seguirán siendo parciales y reversibles. Las licencias petroleras funcionan como un grifo. Se abren con cautela. Se cierran si no hay avances tangibles. Lo mismo ocurre con créditos multilaterales y liberación de activos congelados.

Ahí el discurso soberanista choca con la contabilidad. Ceder en lo institucional debilita el control interno; resistir sin recursos externos prolonga el estrangulamiento financiero. Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre “acceso total” y la amenaza de nuevos ataques elevaron la presión a un nivel inédito. Para Rodríguez, aceptar exigencias públicas erosiona su legitimidad entre el chavismo y desafiarlo sin respaldo económico agrava la asfixia fiscal.

En Bruselas la lógica es similar, aunque con otro tono: liberación amplia de presos, restitución de partidos, recomposición del árbitro electoral, revisión del Tribunal Supremo de Justicia y transparencia fiscal como secuencia mínima. En América Latina la respuesta es fragmentada. México mantiene interlocución sin ruptura con el pasado. Cuba y Nicaragua sostienen su respaldo político histórico al chavismo. Argentina oscila según su ciclo interno. Colombia evalúa impacto en seguridad y migración. Brasil actúa con cautela y coordinación trasatlántica.

Esa diversidad no elimina presión: la dispersa. Permite oxígeno bilateral, pero no sustituye el aval de los centros financieros decisivos. Sin Washington y Bruselas alineados, ningún reconocimiento regional desbloquea mercados.

Rodríguez intenta convertir esa constelación en negociación gradual: avances económicos por reformas acotadas, alivios parciales por concesiones dosificadas. El método funciona mientras los actores externos crean que el proceso conduce a un punto de no retorno. Si detectan administración sin desmontaje, el incentivo desaparece.

Presos, tribunales y coerción administrada

El pulso político no se mide solo por licencias petroleras. Se mide en juzgados, calabozos y despachos policiales. En los primeros días del interinato apareció un patrón reconocible: excarcelaciones parciales, medidas cautelares en lugar de libertades plenas, causas abiertas y prohibiciones de declarar o movilizarse.

No hubo excarcelación general de presos políticos ni revisión masiva de expedientes. Cada caso se tramitó con cálculo político. Un método que reduce visibilidad represiva y preserva capacidad de control. La cárcel se sustituye por arresto domiciliario; la condena por procesos interminables; la clausura por vigilancia administrativa. El dispositivo coercitivo sigue activo, solo que menos ruidoso.

Los tribunales permanecen en el centro. El Tribunal Supremo de Justicia no fue reconfigurado. La Fiscalía conserva su jerarquía bajo Tarek William Saab. No se abrieron archivos emblemáticos ni se levantaron inhabilitaciones de forma automática. La justicia continúa funcionando como instrumento selectivo de presión.

Los cuerpos de seguridad y represión tampoco fueron desmontados. No hubo cierre del Sebin ni de la Dgcim, ni sustitución integral de mandos. Tampoco se implementaron mecanismos externos de supervisión. Reformarlos debilita control interno. No reformarlos bloquea normalización internacional. La presión se concentra en ese dilema.

Para Washington y Bruselas la vara es técnica: liberaciones sin archivo no cuentan como cierre; arrestos domiciliarios no sustituyen revisiones independientes; discursos de cambios no reemplazan modificaciones institucionales. Ahí se juega la credibilidad del interinato, debe desarmar el circuito que decide quién puede salir libre, hablar y competir políticamente.

Doble registro y disciplina interna

El interinato se comunica en dos frecuencias. Hacia fuera, Delcy Rodríguez habla de diálogo, reconstrucción y cooperación. Hacia dentro, apela a soberanía, resistencia y continuidad simbólica del chavismo. No es un error, es técnica de supervivencia bajo presión.

Jorge Rodríguez administra el segundo registro. Desde el Legislativo y en actos en Pdvsa concentra su discurso en depuración y lucha contra la corrupción sin cuestionar la estructura que gobierna la industria. Las irregularidades aparecen como desvíos individuales, no como un patrón operativo. La narrativa permite sacrificar piezas periféricas y blindar núcleos sensibles.

La diplomacia paralela en la región cumple una función similar: sostener redes políticas mientras se negocia con Washington. Actos en embajadas, foros ideológicos y gestos públicos conviven con conversaciones técnicas sobre licencias y financiamiento.

Delcy Rodríguez gobierna entre dos auditorías. La externa, que mide reformas. La interna, que evalúa hasta dónde puede ceder sin perder control. Pdvsa es el punto de cruce. Mientras ese doble registro no se traduzca en decisiones institucionales verificables –auditorías reales, sustitución de mandos, archivo de causas– el proceso seguirá en terreno reversible.

Legalidad provisional y tutela externa

La discusión jurídica no flota por encima del pulso político. Lo atraviesa. La duración del interinato, la forma en que se designó a Delcy Rodríguez y los límites de sus atribuciones forman parte del mismo forcejeo que se libra en Pdvsa, en los tribunales y en la mesa con Washington.

Dentro del país persiste una pregunta clave: ¿hasta dónde llega la legalidad de un gobierno surgido tras una intervención militar estadounidense y avalado por un TSJ heredado del chavismo? La ausencia de una recomposición inmediata del máximo tribunal dejó al interinato sin árbitro renovado para blindar sus decisiones. Cada decreto, cada contrato energético y cada nombramiento queda expuesto a impugnaciones futuras.

Un vacío que tiene traducción económica. Fondos, aseguradoras y bancos no miran discursos sino estabilidad normativa. Un poder provisional con márgenes difusos eleva primas de riesgo, encarece financiamiento y multiplica litigios potenciales. La legalidad no es ornamento republicano: es una variable de inversión.

La presión estadounidense añade otra capa. Las declaraciones Trump sobre el control del proceso venezolano y sus exigencias amplias en materia energética instalaron la idea de tutela hemisférica. Para Rodríguez es una ecuación tóxica: necesita cooperación para reactivar la economía, pero no puede aparecer como administración delegada sin erosionar control interno.

Europa y varios gobiernos latinoamericanos observan esa tensión con cautela. Ninguno quiere quedar asociado a una reconstrucción sin base jurídica clara ni a una tutela indefinida. De ahí la insistencia en reformas institucionales verificables, recomposición judicial y plazos explícitos para el interinato. No es altruismo. Es autoprotección jurídica.

Dentro del chavismo residual la legalidad heredada opera como escudo. Sectores dispuestos a aceptar un gobierno provisional breve rechazan reformas que abran investigaciones amplias a tribunales, cuerpos de seguridad y empresas estatales. La Constitución se invoca para frenar, no para habilitar.

Del otro lado, oposición y sociedad civil subordinan cualquier calendario electoral a desmontajes previos: jueces independientes, liberaciones plenas, cierre de centros clandestinos, restitución de derechos políticos. Sin eso, cualquier cronograma es formal.

La batalla legal es, por tanto, un tablero central. Allí se decide si el ciclo queda encapsulado en un interinato largo bajo tutela externa o si se convierte en mecanismo para redistribuir poder real.

Rodríguez gobierna en ese filo. Controlar ministerios no basta. Hace falta producir una legalidad nueva. Sin ese reemplazo, el interinato puede ser asfixiado o sustituido.

La presión desde abajo: expedientes, gremios y desgaste

La transición tampoco se juega solo entre gobiernos. Se libra en un plano menos visible: abogados que sostienen causas, sindicatos que registran represalias, estudiantes universitarios que documentan purgas, periodistas que rastrean contratos, ONG que archivan violaciones y venezolanos de la diáspora que trasladan expedientes a parlamentos y tribunales extranjeros. Ese frente no produce gestos épicos. Inflige costos, aunque la oposición democrática opera con limitaciones estructurales. No controla instituciones ni presupuesto.

Su margen de éxito dependerá de convertir concesiones parciales del interinato en exigencias técnicas: archivo definitivo de causas, levantamiento formal de inhabilitaciones, publicación de contratos petroleros, auditorías fiscales, reformas legales con calendario verificable.

Durante años, el chavismo sobrevivió ofreciendo retórica mientras preservaba mecanismos de control. Ahora la oposición puede romper ese círculo exigiendo documentos y hechos verificables.

Los grupos empresariales actúan con la misma lógica. En privado admiten que la infraestructura es un problema menor frente a la arbitrariedad regulatoria. Su reclamo de apertura económica lo subordinan a reglas estables. Exigen seguridad jurídica y transparencia en las licencias que se otorguen.

Las iglesias cumplen un papel más discreto: certifican casos, acompañan excarcelaciones, intermedian sin publicidad. Cada salida parcial funciona como termómetro del interinato.

Las organizaciones de derechos humanos trabajan con horizonte largo. Compilan testimonios, reconstruyen cadenas de mando, preservan evidencia digital y alimentan cortes internacionales. No pretenden desenlaces rápidos. Acumulan expedientes. Ese archivo es poder.

A Rodríguez le incomoda la presión de la sociedad civil que le reduce el espacio para administrar gestos. Cada arresto, cada contrato opaco, cada impropia sustitución en la jerarquía policial reaparece fuera del país con nombres propios. La sociedad observa con escepticismo práctico. Aunque se moviliza menos que en procesos anteriores, su exigencia es más concreta. Los hechos definen la credibilidad. Una licencia devuelta a un medio. Un expediente cerrado. Un general corrupto removido y encarcelado.

El interinato gestiona ese desgaste con la misma lógica que aplica a la presión internacional: concesiones selectivas, vigilancia constante, tolerancia acotada. El método le funciona mientras los frentes no converjan. Cuando lo hacen, el margen se estrecha. La ciudadanía deja de ser espectadora y se convierte en variable estratégica.

Reacomodos internos y guerras silenciosas

La transición no se decide solo en mesas públicas ni en comunicados oficiales. Se define en una franja opaca donde confluyen mandos militares, tecnócratas petroleros, operadores financieros y cuadros políticos que sobrevivieron a la caída de Maduro y ahora pretenden reubicarse sin quedar expuestos.

Un conflicto existencial de gran competencia que rara vez se verbaliza. Se manifiesta en nombramientos discretos, rotaciones administrativas, auditorías selectivas, expedientes que avanzan o se congelan, contratos revisado o congelados sin publicidad y cambios en la cadena de mando presentados como ajustes técnicos. No son rutinas neutras. Son mecanismos de redistribución de poder.

Dentro de las Fuerzas Armadas la prioridad ha sido preservar cohesión. No hubo una revisión pública del alto mando ni una depuración visible. Mandos cuestionados permanecieron en posiciones sensibles. Otros fueron desplazados a cargos menos visibles. El mensaje es continuidad vigilada. El cálculo es defensivo: evitar fracturas en un dispositivo crucial para la estabilidad del régimen.

Tal “equilibrio” genera tensiones. Oficiales jóvenes observan expectantes la posibilidad de normalización internacional. Sectores ideologizados recelan de cualquier acercamiento con Washington. En medio, una cúpula que negocia márgenes de protección ante riesgos judiciales futuros.

En Pdvsa y el sector extractivo en general ocurre algo similar. Técnicos que se presentan como indispensables para la recuperación productiva conviven con resistencia a auditorías que puedan exponer contratos irregulares, intermediaciones y flujos financieros. La apertura petrolera se acepta mientras no derive en revisión penal. La línea roja es retroactiva.

Unos operadores financieros ligados al chavismo intentan reciclarse como intermediarios del nuevo ciclo. Otros se atrincheran conscientes de que una mayor transparencia aumentará su exposición en tribunales extranjeros. La supervivencia dependerá de quedar del lado correcto cuando se definan responsabilidades.

Dentro del chavismo residual la discusión es fría. Un sector prefiere un interinato largo que preserve cuotas territoriales y blindaje judicial. Otro asume que será necesario sacrificar piezas para salvar el conjunto. Las disputas no se ventilan en congresos partidistas. Se resuelven en ministerios, empresas estatales y comisiones internas.

Delcy Rodríguez gobierna en medio de ese enjambre. Necesita a los militares para eludir el caos. A los técnicos para producir petróleo. A los operadores financieros para mover recursos. Y a los dirigentes políticos para mantener la cohesión legislativa. Cada concesión a la tutela externa altera el balance interno. Cada auditoría anunciada genera resistencias. Cada excarcelación amplía expectativas que otros sectores temen.

Jorge Rodríguez actúa como amortiguador político. Administra tensiones parlamentarias y mantiene alineada a una coalición que perdió su líder, su cabeza visible, y aún desconoce cuánto debe entregar para sobrevivir. La narrativa anticorrupción le funciona como bisturí selectivo: permite cortar periferias y proteger núcleos más sensibles, pero no es suficiente. Nada de esto se anuncia en ruedas de prensa, se filtra.

Retrasos en decretos, contradicciones entre ministros, investigaciones que se anuncian y luego se diluyen, rumores que circulan en redes, expedientes que reaparecen en juzgados extranjeros. Ese ruido administrativo es el reflejo de una guerra interna por posiciones y futuro judicial en el que se juega buena parte del desenlace.

Si los sectores defensivos imponen su lógica, la transición se congelará en administración prolongada. Si los pragmáticos aceptan perder herramientas centrales –inteligencia política, discrecionalidad contractual, blindaje judicial– el proceso puede moverse hacia ruptura real. Por ahora, la balanza no está decidida.

El interinato avanza midiendo costos. Calcula cada paso con frialdad y retrocede cuando detecta fisuras. Las batallas silenciosas dentro del montaje estatal no cesan.

Tres salidas posibles

A estas alturas la transición no se define por intenciones declaradas sino por trayectorias acumuladas. El interinato de Delcy Rodríguez opera bajo presión militar y financiera externa, con estructuras internas intactas y una sociedad que exige pruebas antes que promesas.

De ese cruce emergen tres cursos plausibles, todos son consecuencia de decisiones observables.

La primera es la continuidad administrada. La red chavista conserva el control de los nodos centrales –inteligencia, represión, justicia, regulación contractual y jerarquía militar– y concede alivios tácticos para estabilizar la economía y reducir presión internacional. Se amplían exportaciones bajo licencias reversibles. Se liberan presos de forma parcial. Se toleran medios. Se reabren partidos sin tocar árbitros electorales. La coerción baja de volumen, no desaparece. La corrupción y el narcotráfico se persiguen de forma episódica. El poder cambia de tono, no de naturaleza.

La otra deriva es el congelamiento bajo supervisión externa. Washington y aliados mantienen presión directa sobre recursos estratégicos: toleran un interinato prolongado a cambio de cooperación operativa. No hay ruptura institucional profunda, pero tampoco restauración plena del chavismo. El país entra en una franja intermedia: economía parcialmente abierta, inversión selectiva, cuerpos de seguridad intactos y tribunales sin recomposición real. La política queda subordinada a gestión y seguridad. Un orden provisional que se vuelve permanente por inercia.

La tercera es el desmontaje efectivo.La más costosa para quienes hoy concentran poder. Implica liberar presos sin condiciones, archivar causas, cerrar centros clandestinos de tortura, reestructurar servicios de inteligencia, abrir Pdvsa a auditorías externas, publicar contratos, recomponer tribunales, devolver competencias al Parlamento y levantar inhabilitaciones. Supone aceptar pérdida real de control interno a cambio de normalización financiera plena y legitimidad política. Es la única vía que produce irreversibilidad. También es la que encuentra mayor resistencia dentro del chavismo.

Entre las tres trayectorias no hay neutralidad. Es un juego de suma cero. Lo que uno gana el otro lo pierde y viceversa. Cada decisión cotidiana inclina la balanza. Una licencia otorgada sin auditoría empuja hacia la continuidad administrada. Un jefe policial ratificado sin revisión refuerza la inercia. Un tribunal intacto congela expectativas. En sentido inverso, un archivo masivo de causas, una junta directiva removida en Pdvsa con veeduría internacional o la apertura de expedientes judiciales alteran el cálculo de todos los actores.

La clave es el costo relativo. Mientras preservar el montaje heredado resulte más barato que desmontarlo, el proceso se administrará. Cuando sostenerlo bloquee acceso a capital, reconocimiento y estabilidad, el incentivo se invierte. Rodríguez gobierna midiendo esa ecuación cada día.

El proceso no es un acontecimiento. Es una secuencia. Se acelera o se frena en función de expedientes, contratos, decretos, nombramientos y archivos judiciales. En esa acumulación se define algo mayor que un relevo presidencial: si Venezuela sale del ciclo autoritario o entra en una versión más discreta del mismo régimen.

Si el equilibrio se rompe

Toda fase prolongada acumula tensiones. El interinato de Delcy Rodríguez gobierna sobre un campo saturado de presiones cruzadas, con una sociedad que examina cada gesto con escepticismo práctico. Puede estabilizarse por un tiempo y también puede colapsar. Rara vez se anuncia. Llega por saturación.

Son muchos los detonantes que pueden romper un equilibrio que ahora se sostiene por cálculo, no por consenso. Un frente judicial reactivado fuera del país que bloquea activos clave. Una suspensión súbita de licencias energéticas. Una fractura en la cadena de mando militar. Un error de cálculo en una negociación con Washington. Un escándalo de corrupción que salpique o embarre al núcleo dirigente,

Ante una crisis de ese tipo, el reflejo inicial suele ser defensivo: cerrar filas, congelar reformas, restringir libertades recién concedidas y apostar a resistir. Ese patrón coincide con la historia reciente del chavismo, pero ahora tiene costos mucho mayores. La dependencia económica es extrema y la vigilancia internacional constante. Lo que antes se absorbía hoy se traduce en sanciones inmediatas, aislamiento financiero y pérdida de interlocutores.

Existe otra salida: que el colapso obligue a avanzar. Archivo masivo de causas. Relevo profundo en tribunales y fiscalías. Clausura real de cuerpos de inteligencia bajo control civil. Auditorías integrales en Pdvsa. Publicación de contratos. Reintegración política sin condiciones.

Para la sociedad venezolana, cada opción tiene costos distintos, pero ninguna es neutra. La democratización real exige pérdidas inmediatas a quienes hoy concentran poder y una ruptura sin arquitectura nueva arriesga desorden.

Rodríguez gobierna entre esos precipicios. No hay desenlace escrito. El futuro no depende de discursos ni de gestos simbólicos. Depende de decisiones administrativas que parecen menores y no lo son: quién firma una auditoría, qué juez es removido, qué general pasa a retiro, qué expediente se archiva, qué contrato se publica, qué centro de detención se clausura, qué ley se reforma. Ahí se define el rumbo.

Si esas decisiones se destinan al desmontaje, la fase provisional termina. Si se usan para ganar tiempo, el poder cambia de tono y conserva su núcleo.

Venezuela no atraviesa un momento épico. Atraviesa un punto de ingeniería política. Y en ese terreno se decide el fin de los regímenes.