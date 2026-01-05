El Mundo

Delcy Rodríguez asume presidencia de Venezuela: ‘Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes’

La vicepresidente de Nicolás Maduro fue juramentada como presidenta encargada este lunes. ¿Cuántos días estará a cargo y qué dice por ahora?

EscucharEscuchar
Por AFP
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una sesión de la Asamblea Nacional para jurar como presidenta interina de Venezuela, en Caracas, el 5 de enero de 2026.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una sesión de la Asamblea Nacional para jurar como presidenta interina de Venezuela, en Caracas, el 5 de enero de 2026. (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroDelcy RodríguezVenezuelaEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.