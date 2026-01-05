Parlamento de Venezuela reelige al hermano de Delcy Rodríguez como jefe legislativo

Un simpatizante del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ondea una bandera nacional venezolana durante un acto cerca de la Asamblea Nacional, en Caracas, el 5 de enero de 2026.

Caracas, Venezuela. El Parlamento de Venezuela reeligió el lunes a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, como jefe del Poder Legislativo durante la instalación de la nueva directiva.

El parlamentario es también principal negociador del gobierno. Fue escogido para un nuevo periodo por mayoría en el Parlamento, controlado por el oficialismo.

Su hermana Delcy Rodríguez era la vicepresidenta del depuesto mandatario Nicolás Maduro y asumió el poder de forma temporal por 90 días.

Hijo de Maduro brinda apoyo a Delcy Rodríguez

Nicolás Maduro Guerra dijo el lunes que su padre, el presidente depuesto Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores “volverán” a Venezuela “más temprano que tarde” de Estados Unidos, donde enfrentan a la justicia.

“A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (...) La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela”, exclamó lloroso Maduro Guerra durante la instalación de un nuevo periodo del Parlamento.

“Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso”, dijo el diputado Maduro Guerra en la instalación del Parlamento.

Maduro fue depuesto el sábado en una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.