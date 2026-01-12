El Mundo

Venezuela excarcela a 116 presos políticos, mientras el papa León XIV recibe a María Corina Machado

Liberaciones llegan en medio de presión de Estados Unidos y gestiones externas. Líder de la oposición venezolana habló con pontífice a puerta cerrada

EscucharEscuchar
Por AFP
Evelis Cano, madre del preso Jack Tantak Cano, pidió la libertad de todos los presos políticos frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también conocida como el Centro de Control y Custodia de Detenidos de Boleita, en el municipio Sucre de Caracas este 11 de enero. Fotografía:
Evelis Cano, madre del preso Jack Tantak Cano, pidió la libertad de todos los presos políticos frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también conocida como el Centro de Control y Custodia de Detenidos de Boleita, en el municipio Sucre de Caracas, este 11 de enero. Foto: (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaPresos políticosExcarcelacionesMaría Corina MachadoPapa León XIVEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.