Venezuela excarcela a 116 presos políticos, mientras el papa León XIV recibe a María Corina Machado

Evelis Cano, madre del preso Jack Tantak Cano, pidió la libertad de todos los presos políticos frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también conocida como el Centro de Control y Custodia de Detenidos de Boleita, en el municipio Sucre de Caracas, este 11 de enero. Foto:

Caracas y Ciudad del Vaticano. Venezuela anunció este lunes la excarcelación de 116 presos políticos, en medio de la crisis diplomática y militar con Estados Unidos tras el bombardeo a Caracas y la captura del exlíder Nicolás Maduro, mientras que en paralelo el papa León XIV recibió en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La simultaneidad entre las liberaciones, los movimientos diplomáticos y los encuentros de alto nivel refleja un escenario venezolano marcado por la presión internacional, la expectativa de los familiares de los detenidos y un complejo proceso de reconfiguración política tras la caída del gobierno de Maduro.

El Ministerio del Servicio Penitenciario venezolano informó en un comunicado que las liberaciones beneficiaron a personas detenidas “por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.

El anuncio se produce dentro de un proceso gradual de excarcelaciones, iniciado la semana pasada, bajo fuerte presión internacional.

No obstante, organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición reportan cifras inferiores.

La organización Foro Penal indicó que durante la madrugada de este lunes se registraron al menos 24 liberaciones, entre ellas las de dos ciudadanos italianos, mientras que la oposición confirmó la excarcelación de un dirigente juvenil.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró públicamente la liberación de los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes ya se encuentran bajo resguardo diplomático y en proceso de retorno a su país.

En contraste, grupos de derechos humanos advirtieron que aún permanecen entre 800 y 1.200 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.

La tensión se mantiene elevada luego de que un policía detenido en diciembre por presunta traición a la patria muriera bajo custodia el pasado sábado, hecho que ha generado nuevas críticas internacionales.

Audiencia privada en el Vaticano

En este contexto, el Vaticano confirmó que el papa León XIV sostuvo este lunes una audiencia privada con María Corina Machado, aunque no ofreció detalles sobre el contenido del encuentro.

La reunión coincidió con el anuncio de las liberaciones y con los llamados recientes del pontífice a “respetar la voluntad del pueblo venezolano” y a “salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”.

Tras la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado, el presidente estadounidense Donald Trump, ha celebrado las excarcelaciones y reiterado que se reuniría esta semana con Machado, pese a haber cuestionado previamente su respaldo interno.