El Mundo

Bienvenidos a la era del desorden: Lo que sigue para la geopolítica después de Venezuela

La incursión de Estados Unidos en Venezuela confirma una época de incertidumbre en las relaciones internacionales. Un nuevo orden emerge de la desarticulación de acuerdos previos, pero, ¿cómo lucirá?

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Publicación de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos con el mensaje: 'Este es nuestro hemisferio'.
Publicación de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos con el mensaje: 'Este es nuestro hemisferio'. (Departamento de Estado/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
geopolíticaDonald TrumpEstados UnidosVenezuelaIsraelUcraniaRusia
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.