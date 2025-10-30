El Mundo

Trump reactiva la doctrina Monroe: tensiones en América Latina por posible intervención en Venezuela

El despliegue naval de Donald Trump en el Caribe y las sanciones contra Maduro, Petro y otros líderes reavivan temores de una intervención en Venezuela.

Por AFP
Donald Trump endureció su postura contra el presidente Gustavo Petro, elevando la tensión entre Estados Unidos y Colombia.
El despliegue naval en el Caribe plantea interrogantes sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. (SAUL LOEB/AFP)







Donald TrumpEstados UnidosAmérica LatinaDoctrina MonroeVenezuelaCaribe
