El Mundo

Pdvsa confirma la venta masiva de petróleo a Estados Unidos para ‘impulsar el desarrollo de Venezuela’

Pdvsa confirmó negociaciones avanzadas con Estados Unidos para la venta de crudo, tras el anuncio de Trump sobre la comercialización de petróleo venezolano.

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
En la imagen, Donald Trump y una extractora de petróleo en Texas
Los precios del petróleo terminaron con fuertes caídas este jueves, tras el anuncio de los aranceles del presidente Donald Trump. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PdvsaDonald TrumpEstados UnidosVenezuelaPetróleo
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.