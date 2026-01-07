Pdvsa confirma la venta masiva de petróleo a Estados Unidos para ‘impulsar el desarrollo de Venezuela’

Los precios del petróleo terminaron con fuertes caídas este jueves, tras el anuncio de los aranceles del presidente Donald Trump.

Caracas, Venezuela. Petróleos de Venezuela (Pdvsa) confirmó este miércoles que se encuentra en una fase avanzada de negociaciones con Estados Unidos para la “venta de volúmenes de crudo”, un movimiento que “busca fortalecer los lazos comerciales” energéticos entre ambas naciones bajo un marco de legalidad y mutuo beneficio".

Según el comunicado oficial emitido por la estatal petrolera, el proceso de comercialización se está diseñando bajo esquemas operativos similares a los que ya se encuentran vigentes con otras corporaciones internacionales, como la estadounidense Chevron.

“Pdvsa ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano”, dice el comunicado de la empresa difundido por el Gobierno venezolano.

La confirmación llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Venezuela le vendería entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

La administración estadounidense ha indicado que manejará el comercio de petróleo venezolano y que el dinero será en beneficio para los venezolanos.

“Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición”, dijo este miércoles el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Según Rubio, la Administración que preside Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Washingon “entiende que la única manera de transportar petróleo, generar ingresos y evitar el colapso económico es cooperando y trabajando con Estados Unidos".

“No estamos improvisando”, aseguró Rubio. “Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito”, insistió tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo ‘indefinido’

Durante la primera etapa mencionada, Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, avisó este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado“, declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

El secretario además afirmó que está “trabajando directamente en cooperación con los venezolanos”.

La Casa Blanca añadió este miércoles que mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y afirmó que EE. UU. permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, “pero esas ventas las hará el Gobierno de EE. UU. y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE. UU”.

Para ello, el presidente Donald Trump recibirá a los jefes de petroleras estadounidenses el viernes para discutir sobre las perspectivas de negocio en Venezuela, afirmó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El Comunicado de Pdvsa

Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países.

Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes.

PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global.