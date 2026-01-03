El Mundo

Captura de Maduro: esto dicen los países y líderes tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela

Tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, diversos países y líderes se pronunciaron sobre la operación estadounidense.

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen de archivo de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una manifestación en Venezuela; ambos fueron capturados por Estados Unidos este 3 de enero.
Imagen de archivo de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una manifestación en Venezuela; ambos fueron capturados por Estados Unidos este 3 de enero. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.