Captura de Maduro: esto dicen los países y líderes tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela

Imagen de archivo de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una manifestación en Venezuela; ambos fueron capturados por Estados Unidos este 3 de enero.

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente, Nicolás Maduro, como Rusia, Irán y Cuba, reaccionaron este sábado los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña.

Donald Trump confirmó en su red Truth Social un ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, que fueron sacados del país.

El gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” de Washington y decretó el estado de excepción.

Presidentes socios de Venezuela rechazaron los hechos tras meses de advertencias de Trump a Maduro.

En contraste, el mandatario argentino, Javier Milei, celebró su arresto.

Rusia

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos y aseguró que no había justificación para el ataque, llevado a cabo porque la “hostilidad ideológica” había prevalecido sobre la diplomacia.

“Esto es profundamente preocupante y condenable”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

El gobierno exigió después informaciones “inmediatas” sobre el paradero de Maduro.

Irán

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense”.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

Cuba

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano” y contra América, según una publicación del presidente, Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una “reacción de la comunidad internacional” contra el “criminal ataque” de Estados Unidos.

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de “inmediato”.

Unión Europea

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió “contención” y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Argentina

“LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió el presidente argentino, Javier Milei, en respuesta a una publicación de un medio que informaba del arresto de Maduro.

Chile

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado “a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta” a Venezuela.

“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo”.

España

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto “a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

Alemania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania declaró a la AFP que el país estaba “siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela y observando con gran preocupación las últimas noticias”.

Italia

La oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que la dirigente estaba “siguiendo de cerca la situación en Venezuela” y estableciendo contactos para “recabar información” sobre sus ciudadanos en el país sudamericano.

China

China pidió a sus ciudadanos en Venezuela que eviten salir a la calle “salvo absoluta necesidad”, informó un medio estatal, después de que fuerzas de Estados Unidos atacaran el país y capturaran a su presidente Nicolás Maduro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino insta a evitar los viajes al país y recomienda a quienes están allí “monitorear de cerca la situación de seguridad local, reforzar las medidas de seguridad y la preparación para emergencias y evitar salir salvo absoluta necesidad”, señaló la televisión estatal CCTV.

Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este sábado los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del mandatario Nicolás Maduro, anunciada por Donald Trump, como una “afrenta gravísima” a su soberanía.

“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente sobrepasan una línea inaceptable” y amenazan “la preservación de la región como zona de paz”, afirmó Lula en X.

Lula exhortó a la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, a “responder de forma vigorosa” a los ataques.

Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba “con total contundencia” el “bombardeo” de Estados Unidos.

“Venezuela no está sola”, añadió en X.

Senadores demócratas

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene “intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra”.

“Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida”, criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción “ilegal”: “No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela”.