Socios de Estados Unidos interesados pero cautelosos tras anulación de aranceles de Trump

Los principales socios comerciales de Estados Unidos recibieron con interés, pero con cautela, el importante revés judicial infligido el viernes a la política arancelaria del presidente Donald Trump, que fue considerada en gran parte ilegal.

La Corte Suprema de Estados Unidos sentenció el viernes que Trump excedió su autoridad al imponer una serie de tarifas aduaneras que trastocaron el comercio mundial.

La decisión, que generó una airada reacción de Donald Trump, se refiere a los aranceles presentados como “recíprocos” por Trump, pero no a los aplicados a sectores de actividad específicos.

A continuación, se presentan las primeras reacciones internacionales, publicadas antes de que el presidente estadounidense prometiera un contraataque con un arancel “global” del 10%.

Miembros de los medios de comunicación levantan la mano para hacer preguntas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa el 20 de febrero de 2026. (MANDEL NGAN/AFP)

Unión Europea

“Tomamos nota de la decisión y la estamos analizando atentamente”, declaró a la AFP Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea.

Añadió que espera “aclaraciones” del gobierno estadounidense “sobre las medidas que prevé tomar en respuesta a esta decisión”.

El fallo de la Corte Suprema podría frenar la implementación de un acuerdo comercial concluido a mediados del año pasado entre la Unión Europea y Washington, que permitió limitar al 15% los aranceles aplicados por Estados Unidos a la mayoría de los productos europeos.

Francia

“La decisión del Tribunal Supremo demuestra que estos famosos aranceles fueron, como mínimo, objeto de debate”, reaccionó el ministro de Economía francés, Roland Lescure.

“También vimos que el déficit comercial estadounidense (...) siguió siendo muy significativo el año pasado. Esto demuestra que podría no ser la solución milagrosa que se esperaba. Ahora veremos cuáles serán las consecuencias de todo esto”, añadió.

En cuanto a un posible reembolso de los aranceles recaudados por Estados Unidos, “será la administración estadounidense, y en particular los tribunales, quienes decidan cómo proceder”, declaró el ministro francés, estimando que Washington ha recaudado $185.000 millones en aranceles durante el último año. “Eso es mucho dinero”.

Donald Trump el 2 de abril del 2025 cuando anunció los aranceles que este viernes la Corte Suprema anuló. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Reino Unido

“Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo”, indicó un portavoz del gobierno británico en un comunicado

“Reino Unido se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y, sea cual sea el escenario, esperamos que nuestra posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga”, agregó.

Un acuerdo con Washington permite a Londres beneficiarse de tasas arancelarias limitadas al 10% sobre la mayoría de los productos británicos.

Canadá

La decisión de la Corte Suprema “refuerza la posición de Canadá” según la cual estos aranceles son “injustificados”, estimó Dominic LeBlanc, ministro canadiense encargado de la relación comercial con Estados Unidos, en un mensaje en X el viernes.

Recordó que Ottawa dialoga actualmente con Washington, ya que empresas canadienses se ven afectadas por los aranceles sectoriales, que repercuten en la economía.

Los llamados aranceles “recíprocos” en realidad apenas afectan a Canadá en virtud del T-MEC, el tratado de libre comercio existente entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que el gobierno de Trump pretende revisar por completo en los próximos meses.