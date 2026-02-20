El Mundo

Trump afirma que Corte Suprema de Estados Unidos está influida por ‘intereses extranjeros’ tras anulación de aranceles

Presidente estadounidense dijo sentirse “absolutamente avergonzado” por “ciertos miembros” de la Corte Suprema de Justicia

Por AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Corte Suprema de Justicia está influida “por intereses extranjeros”, luego del fallo de este viernes que consideró en gran parte ilegal la política arancelaria instaurada por el mandatario.








