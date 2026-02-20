Trump afirma que Corte Suprema de Estados Unidos está influida por ‘intereses extranjeros’ tras anulación de aranceles

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Corte Suprema de Justicia está influida “por intereses extranjeros”, luego del fallo de este viernes que consideró en gran parte ilegal la política arancelaria instaurada por el mandatario.

El presidente norteamericano juzgó la sentencia como “profundamente decepcionante”, aseguró que se sentía “absolutamente avergonzado” por “ciertos miembros” de la corte, de mayoría conservadora, que fallaron en su contra.

Donald Trump habla durante una conferencia de prensa este viernes 20 de febrero. (MANDEL NGAN/AFP)

Trump buscará “alternativas”

Trump aseguró que su gobierno utilizará otras “alternativas” para imponer aranceles a los productos que ingresan en Estados Unidos, después del revés infligido por la Corte Suprema a su política arancelaria.

“Ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó equivocadamente”, dijo Trump en una conferencia de prensa. Agregó que estas opciones también podrán aportar más dinero.

Además, el presidente norteamericano anunció un nuevo arancel general del 10% sobre todas las importaciones tras el revés sufrido en la Corte Suprema estadounidense.