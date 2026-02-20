Reino Unido hablará con administración Trump para entender cómo les afecta anulación de aranceles

Londres, Reino Unido. El gobierno británico afirmó este viernes que dialogará con la administración de Estados Unidos para comprender cómo se verá afectado Reino Unido por la decisión de la Corte Suprema estadounidense, que pone freno a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump.

“Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo”, indicó un portavoz del gobierno laborista en un comunicado, prometiendo “apoyar a las empresas británicas a medida que se anuncien más detalles”.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial. Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

El máximo tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 11 de febrero de 2026 para participar en la sesión semanal de preguntas al máximo funcionario británico. (ADRIAN DENNIS/AFP)

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como “recíprocos” por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

“Reino Unido se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y, sea cual sea el escenario, esperamos que nuestra posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga”, añadió el gobierno británico.

El primer ministro Keir Starmer recordó además que un acuerdo con Estados Unidos permite a Reino Unido beneficiarse de aranceles limitados al 10% en la mayoría de los productos británicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un desayuno de trabajo con gobernadores en la Casa Blanca en Washington, DC, el 20 de febrero de 2026. (MANDEL NGAN/AFP)

Unión Europea mira “atentamente”

La Unión Europea afirmó este viernes que examina “atentamente” el dictamen de la Corte Suprema estadounidense que considera ilegales los aranceles impuestos por el presidente Trump.

“Tomamos nota de la decisión y la estamos analizando atentamente”, declaró a AFP Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea.

Añadió que espera “aclaraciones” del gobierno estadounidense “sobre las medidas que prevé tomar en respuesta a esta decisión”.

“Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones comerciales. Por eso seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para que se reduzcan”, añadió.

La Comisión Europea no especifica las consecuencias que este fallo judicial podrían tener sobre el acuerdo comercial concluido hace meses con Washington. Este acuerdo ha permitido limitar al 15% los aranceles aplicados por Estados Unidos sobre la mayoría de los productos europeos.

La decisión de la Corte Suprema podría frenar la implementación de este acuerdo.