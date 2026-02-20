El Mundo

Reino Unido hablará con administración Trump para entender cómo les afecta anulación de aranceles

El primer ministro Keir Starmer recordó que un acuerdo con Estados Unidos permite a Reino Unido beneficiarse de aranceles limitados al 10% en la mayoría de los productos británicos

EscucharEscuchar
Por AFP

Londres, Reino Unido. El gobierno británico afirmó este viernes que dialogará con la administración de Estados Unidos para comprender cómo se verá afectado Reino Unido por la decisión de la Corte Suprema estadounidense, que pone freno a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Reino UnidoDonald TrumpArancelesKeir StarmerEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.