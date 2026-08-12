El Mundo

Pescadores de Ecuador han sido atacados por ‘gringos’ no identificados y entregados a El Salvador, revela el ‘New York Times’

Pescadores ecuatorianos denuncian ataques en alta mar; el ‘Times’ rastrea un avión vinculado a los hechos con vuelos en el Pacífico y hacia El Salvador

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Por Fernando Chaves Espinach
La mayor parte de Ecuador se encuentra bajo un estado de emergencia por la violencia del crimen organizado y el narcotráfico.
La mayor parte de Ecuador se encuentra bajo un estado de emergencia por la violencia del crimen organizado y el narcotráfico. (RODRIGO BUENDIA/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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