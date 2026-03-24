Rescatan a 16 ecuatorianos en aguas del Pacífico salvadoreño tras días desaparecidos

La Marina de El Salvador rescató a 16 ecuatorianos en aguas del océano Pacífico/Imagen con fines ilustrativos.

San Salvador, El Salvador. La Marina de El Salvador rescató a 16 ecuatorianos en aguas del océano Pacífico, informó este martes la Fuerza Armada, sin precisar si se trata de los tripulantes de un barco de Ecuador que naufragó hace una semana.

Se está “ejecutando una operación humanitaria de traslado de 16 náufragos, todos de nacionalidad ecuatoriana, que fueron rescatados en altamar”, anunció en X la Fuerza Armada, que tampoco especificó si estaban en lanchas de pesca.

Según el informe, se transportó con prioridad a la base naval de La Unión, 183 km al sureste de San Salvador, a dos hombres con lesiones en los pies y quemaduras para ser atendidos en un hospital.

Los otros 14 ecuatorianos llegarán en las próximas horas a La Unión para “verificar” su estado de salud y “estatus legal”, agregó.

Las autoridades no informaron si los rescatados son del barco pesquero “La Negra” que reportó alerta de incendio en altamar el 17 de marzo en cercanías de las islas ecuatorianas de Galápagos con 16 ocupantes que fueron declarados como desaparecidos.

El propietario de la embarcación dijo en Quito que el barco llevaba al remolque seis lanchas para pescar.

El abogado de las familias de los tripulantes, Jorge Chiriboga, había dicho a la AFP que la embarcación zarpó el 2 de marzo desde Manta, principal puerto pesquero de Ecuador, y fue atacada con “armas de guerra”, sin mayores precisiones.

El peligro ocurrió en medio de una ofensiva contra el narcotráfico por parte del gobierno ecuatoriano con apoyo de Estados Unidos. Las operaciones se concentran en la costa ecuatoriana por donde se vende el 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Desde septiembre, Estados Unidos también ataca presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de unos 150 muertos.