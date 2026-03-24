El Mundo

Rescatan a 16 ecuatorianos en aguas del Pacífico salvadoreño tras días desaparecidos

La Fuerza Armada de El Salvador ejecuta un operativo humanitario mientras crecen las dudas sobre el origen del naufragio

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Por AFP
La Marina de El Salvador rescató a 16 ecuatorianos en aguas del océano Pacífico/Imagen con fines ilustrativos. (Cortesía Keylor Morales)







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